160 тысяч долларов за перерегистрацию земельных участков вымогала адвокат в Киеве

Сотрудники Киевской городской прокуратуры задержали адвоката, которую подозревают в попытке мошеннического завладения деньгами.

Под предлогом решения земельного вопроса она вымогала огромную взятку.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, гражданин подал жалобу в Министерство юстиции на нарушение права собственности на его восемь земельных участков при государственной регистрации. Под предлогом помощи в удовлетворении этой жалобы подозреваемая ввела гражданина в заблуждение и предложила передать ей и якобы членам Коллегии по рассмотрению жалоб на решения в сфере государственной регистрации Министерства юстиции 20 тысяч долларов США за каждый земельный участок. То есть в общей сложности 160 тысяч.

22 апреля адвокат была задержана сразу после получения от заявителя всей суммы.





Женщине предъявили подозрение в попытке завладения деньгами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие люди, которые могут быть причастны к совершению преступления.

По данным СМИ, задержанной является адвоката фирмы "Ильяшев и партнеры" Алла Цымановская. Однако в комментарии прессе в фирме заверили, что не имеют отношения к описанным прокуратурой событиям и не представляли ни одну из сторон в земельном споре.

При этом фигурантку дела Цымановскую там назвали жертвой провокации.

"По имеющейся у нас информации, Алла Цымановская стала жертвой провокации, организованной давним недоброжелателем для сведения личных счетов. Адвокаты "Ильяшев и партнеры" осуществляют защиту Аллы Цымановской в ​​этом уголовном производстве. Мы рассчитываем, что ситуация окончательно прояснится в ближайшие дни, а виновные в провокации понесут заслуженное наказание ", - заявили в компании.