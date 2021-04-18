Сегодня Лазарева суббота. Молитвы, приметы и традиции дня

24 апреля православные отмечают Лазареву субботу.

Это значимый праздник накануне Вербного воскресенья, поэтому часть традиций дня связана с подготовкой к нему.

Сегодня вспоминают воскрешение праведного Лазаря и заготавливают вербные ветки.

Рассказываем о том, как принято проводить этот день в церковной народной традиции.

Чему посвящена Лазарева суббота

Согласно библейским легендам, святой Лазарь жил со своими сестрами - Марфой и Марией в Вифании, рядом с Иерусалимом. Иисус Христос часто гостил у этой благочестивой семьи. Накануне въезда в Иерусалим Иисус узнал, что Лазарь смертельно болен и поспешил к нему.

Однако живым он его уже не застал. Сестры сказали ему, что Лазарь умер четыре дня назад. Его похоронили в пещере по иудейскому обычаю. Вход в нее закрывал огромный камень. Христос пришел к пещере и сказал, что "есть воскресение и жизнь", и тот, кто верит в него обязательно оживет.

После этого он велел отодвинуть валун и стал молиться. После того, как он произнес: "Лазарь! Иди вон", к собравшимся вышел Лазарь. На его руках и ногах были погребальные пелена, а лицо обвязано платком. Свидетелями воскрешения стали сестры Лазаря, иудеи и священнослужители.

Лазарь прожил еще три десятилетия. Он служил епископом на Кипре, где и скончался в преклонном возрасте. Его тело переместили в подземелье храма, который по сей день существует и является местом паломничества.

Весть о чуде распространилась по Иудее. Когда Христос после этого въехал в Иерусалим верхом на осле, многие горожане встречали его как царя, устилая его путь пальмовыми ветвями.

Видя, что многие люди действительно начали верить в Христа как в Сына Божьего на земле, первосвященники задумали погубить мессию.

Что принято делать в Лазареву субботу. Церковные и народные традиции

Церковный порядок. Сегодня вспоминают о чуде воскресения, проводят день в молитве о здравии и исцелении близких. А вот о материальных благах лучше не молиться.

Вечером верующие посещают церковную службу, на которой освящают вербные ветви. В народе их считают мощным оберегом от напастей и болезней, хотя священник благословляет не сами ветви, а собравшихся в храме людей.

Народные обычаи. В этот день заготавливают вербу на Вербное воскресенье. Лазарева суббота выпадает на Великий пост, но в этот день ради праздника допускается небольшое послабление строгих правил и постящиеся могут есть икру рыбы и блюда с растительным маслом. Также разрешается немного церковного кагора.

В народной традиции во время церковных праздников запрещалась любая работа по дому - от уборки до рукоделия, вышивки и ремонта одежды. Нельзя было ругаться, сквернословить, желать зла, осуждать, завидовать, устраивать шумные застолья. Принято было помогать другим.

С Лазаревой субботой связано много народных примет. Например, считалось, что нельзя топтать упавшие крошки со стола, иначе быть беде.

Обращали внимание на змей и ящериц. Если они уже показывались из нор после зимы, значит, холодам пришел конец и впереди теплые дни.

Если на вербах много сережек - к богатому урожаю. Кстати, помимо вербы в церкви в этот день могли освящать горох, чтобы он дал хороший урожай.