Возобновить использование вакцины Johnson&Johnson, несмотря на случаи тромбоза после прививки разрешили в США

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил возобновить использование вакцины против коронавируса компании Johnson & Johnson.

Об этом заявил директор центра Рошел Валенски, передает Reuters.

"После тщательного анализа по поводу безопасности применения, включая два заседания Консультативного комитета CDC по практике иммунизации, FDA определило, что пауза в использовании вакцины от COVID-19 Janssen от компании Johnson & Johnson в США должна быть отменена, и использование следует возобновить", - говорится в сообщении.

При этом в Центре уверены в "эффективности и безопасности вакцины в предотвращении COVID-19". Согласно доступным данным по вакцине, ее "преимущества превышают ее известные и потенциальные риски".

Кроме того, отмечается, что вероятность возникновения случаев тромбоза после вакцинации препаратом Johnson & Johnson "является очень низкой", в отношении этого продолжится расследование.