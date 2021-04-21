На саммите в мае лидеры Евросоюза обсудят борьбу с коронавирусом и отношения с Россией

Лидеры стран-членов Европейского Союза намерены провести очный саммит во вторник, 25 мая. На нем обсудят ряд актуальных вопросов.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официального представителя сообщества.

На фоне пандемии коронавируса последние встречи лидеров ЕС проходили в виртуальном формате. Однако в этот раз они хотят встретится офлайн.

"Официальные лица выразили разочарование в связи с тем, что процесс принятия решений замедляется на видеовстречах на высшем уровне, когда лидеры не могут собираться небольшими группами в кулуарах, и существуют проблемы с конфиденциальностью", - рассказали организаторы.

Также уточняется, что на переговорах стороны хотят обсудить коронавирусный кризис, борьбу с изменениями климата и отношения с Россией. В частности, наращивание ею войск около границ Украины.