 

В ДТП в Аргентине погиб министр транспорта

События Сегодня, 11:2449
В ДТП в Аргентине погиб министр транспорта

В пятницу, 23 апреля, в аварии погиб министр транспорта Аргентины Марио Меони.

Смерть чиновника подтвердил президент страны Альберто Фернандес.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

"С глубокой скорбью я получил ужасное известие о смерти министра транспорта нашего правительства Марио Меони. Мы потеряли верного, неутолимого и честного политика и госслужащего, который мог служить примером", - написал он.

По данным журналистов, автомобиль перевернулся на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Известно, что министр направлялся в город Хунин, где проживает его семья.

Причина трагедии на данный момент неизвестны. Прибывшие на место спасатели не обнаружили следов другого автомобиля или животного, которое могло перебегать дорогу в этот момент.

Известно, что Меони был назначен главой ведомства в декабре 2019 года, сразу после вступления Фернандеса в должность президента.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Аргентина, ДТП, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Еще один летальный случай после вакцинации AstraZeneca зафиксирован в Украине
Еще один летальный случай после вакцинации AstraZeneca зафиксирован в Украине
17-апр-2021, 15:30
Степанов объяснил смерти двоих украинцев после уколов
Степанов объяснил смерти двоих украинцев после уколов "Ковишилдом"
26-мар-2021, 11:43
Заседание по избранию меры пресечения экс-министру транспорта Рудьковскому перенес суд
Заседание по избранию меры пресечения экс-министру транспорта Рудьковскому перенес суд
23-мар-2021, 15:37
В аварию в Польше снова попал украинский автобус
В аварию в Польше снова попал украинский автобус
22-мар-2021, 09:42
С понедельника половина регионов Италии идут на локдаун
С понедельника половина регионов Италии идут на локдаун
14-мар-2021, 18:04

Последние новости

11:44
События
14 тысяч ящиков с контрабандными сигаретами на сумму около 145 млн грн пытались провезти через Одессу в ЕС
11:24
События
В ДТП в Аргентине погиб министр транспорта
11:13
События
На саммите в мае лидеры Евросоюза обсудят борьбу с коронавирусом и отношения с Россией
09:35
События
Возобновить использование вакцины Johnson&Johnson, несмотря на случаи тромбоза после прививки разрешили в США
09:27
События
Как освятить вербу дома в условиях карантина
09:14
События
Сегодня Лазарева суббота. Молитвы, приметы и традиции дня
09:09
События
160 тысяч долларов за перерегистрацию земельных участков вымогала адвокат в Киеве
09:06
Политика
Резников заявил, что Зеленский не примет приглашение Путина поехать на встречу в Москву
09:03
События
Возможность посольствам "недружественных стран" нанимать на работу сотрудников в России ограничил Путин
08:55
События
Вслед за США Израиль рекомендовал своим гражданам не посещать Украину
08:53
События
Платить по 1,7 млн грн членам семьи украинцев, которые умерли из-за вакцинации против ковида обещает Кабмин
08:42
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021
Вчера, 2021-04-23
22:05
События
Ляшко заявил что Киев покинет красную зону со дня на день
22:03
События
Арестович прокомментировал предложение Козака о встрече на Донбассе
22:00
События
Степанов сообщил, что Бог простит украинцев, если они не освятят пасхальные куличи
19:39
Политика
На предложение привлечь Нетаньяху к переговорам России и Украины отреагировали в Москве
19:37
События
Посетить Болгарию с 1 мая смогут Украинские туристы
19:30
События
Об обострении ситуации на Донбассе заявила Украина
19:28
События
Из-за угрозы Конституции Молдовы Санду собирает Совбез
19:17
События
Смерть после вакцины Johnson & Johnson зафиксировали США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 апреля 20213572
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 апреля 20212674
Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье. Главные приметы2473
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 апреля 20211820
Через неделю Арестович ждет масштабную деэскалацию на Донбассе1661
Украинцев, которые похитили десятки миллионов долларов из сейфов в банках Украины задержали в США1618
Предложение Кравчука встретиться с Путиным прокомментировали в Кремле1108

Досуг

Все события Фридом Холла в одном месте
Все события Фридом Холла в одном месте
В Киеве есть определенные, особые места, которые люди очень любят. Это не обязательно должен быть памятник, обзорная площадка или какой-то парк – многим по душе раз за разом ходить на различные мероприятия в Freedom Hall.
Вчера, 19:41115
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг – это важные стадии создания музыкальных треков. Они позволяют превратить разные аудиозаписи в целостную и гармоничную дорожку.
Вчера, 18:04123
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Если вы хотите приобрести криптовалюту, то первым делом нужно выбрать правильную онлайн-биржу для торговли. Но будьте осторожны, не все биржи одинаковы! Вам поможет рейтинг бирж криптовалют, который можно найти в Интернете
Вчера, 15:19112
Какой автодержатель выбрать?
Какой автодержатель выбрать?
Смартфон в салоне авто можно использовать в качестве навигационного, музыкального оборудования или в стандартном режиме - для осуществления звонков.
Вчера, 15:16112
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
Общий образ невесты будет зависеть и от правильно составленного свадебного букета.
Вчера, 12:55139
Советы специалистов по доставке питьевой воды
Советы специалистов по доставке питьевой воды
Отказ от употребления воды из крана – первый шаг к сохранению здоровья и хорошего самочувствия. Подаваемая по трубопроводам жидкость содержит огромное количество сторонних примесей и соединений, которые негативно сказываются на функционировании всех систем организма
22-апр-2021, 16:56194

События

14 тысяч ящиков с контрабандными сигаретами на сумму около 145 млн грн пытались провезти через Одессу в ЕС
14 тысяч ящиков с контрабандными сигаретами на сумму около 145 млн грн пытались провезти через Одессу в ЕС
В Одесском порту пограничники завершили досмотр контейнеров с контрабандными сигаретами, которые якобы предназначены для реализации в магазинах беспошлинной торговли сети Duty Free.
Сегодня, 11:4454
В ДТП в Аргентине погиб министр транспорта
В ДТП в Аргентине погиб министр транспорта
В пятницу, 23 апреля, в аварии погиб министр транспорта Аргентины Марио Меони.
Сегодня, 11:2450
На саммите в мае лидеры Евросоюза обсудят борьбу с коронавирусом и отношения с Россией
На саммите в мае лидеры Евросоюза обсудят борьбу с коронавирусом и отношения с Россией
Лидеры стран-членов Европейского Союза намерены провести очный саммит во вторник, 25 мая.
Сегодня, 11:1357
Возобновить использование вакцины Johnson&Johnson, несмотря на случаи тромбоза после прививки разрешили в США
Возобновить использование вакцины Johnson&Johnson, несмотря на случаи тромбоза после прививки разрешили в США
В США Центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил возобновить использование вакцины против коронавируса компании Johnson & Johnson.
Сегодня, 09:3570
Как освятить вербу дома в условиях карантина
Как освятить вербу дома в условиях карантина
Уже завтра - 25 апреля - наступит Вербное воскресенье.
Сегодня, 09:27213
Сегодня Лазарева суббота. Молитвы, приметы и традиции дня
Сегодня Лазарева суббота. Молитвы, приметы и традиции дня
24 апреля православные отмечают Лазареву субботу.
Сегодня, 09:14353
7 Днів