14 тысяч ящиков с контрабандными сигаретами на сумму около 145 млн грн пытались провезти через Одессу в ЕС

В Одесском порту пограничники завершили досмотр контейнеров с контрабандными сигаретами, которые якобы предназначены для реализации в магазинах беспошлинной торговли сети Duty Free.

Оказалось, что в них находятся 14 тысяч ящиков с сигаретами на общую сумму около 145 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.

"Вчера, 23 апреля, сотрудники Госпогранслужбы совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции завершили проверку 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находятся на терминалах "Одесского МТП"… По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13,7 тыс. ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза составляет около 145 млн грн", - говорится в сообщении.

Также известно, что мероприятие проходило под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры во исполнение постановлений суда.

Отметим, что сигареты, якобы предназначенные для реализации в магазинах беспошлинной торговли сети Duty Free, обнаружили в порту 21 апреля. По данным пограничников, сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза.