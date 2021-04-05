О четвертой волне коронавируса в Украине предупредила эпидемиолог

Украина, по данным Минздрава, уже прошла пик третьей волны коронавируса, однако эпидемиологи прогнозируют четвертую вспышку эпидемии.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Наталья Виноград в эфире телеканала "НТН".

По ее словам, на планете неравномерно по континентам распространяется четвертая волна Covid-19.

"Сегодня на планете уже есть четвертая волна коронавируса, и она неравномерно идет по континентам. Мы также будем иметь следующую волну коронавируса, так как происходящие мутации определяет возбудитель. Все это приведет к тому, что будут поражены даже те территории, где достаточно большой процент вакцинации", - заявила врач.

Она добавила, что вакцинация - очень важный инструмент влияния для преодоления коронавируса.

"Да, вакцинация важна, но не является основной. Это не первая линия обороны. Основной подход - это нормально полноценно используемый эпидемиологический надзор, и адекватная система мер в соответствии с ситуацией. А вакцинация - это хорошее влияние, которое может улучшить ситуацию", - добавила эпидемиолог.

Также врач уточнила, что из-за миграции населения на Пасху в Украине следует ожидать больших эпидосложнений.