Зеленского на "Першем Незалежном" обвинили в блокировании ZIK, 112 и NewsOne в YouTube и подали апелляцию

Телеканал "Перший Незалежний" после ограничения работы YouTube-каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK, расширил свое вещание на три новые площадки.

Об этом сообщает пресс-служба канала.

"Для удобства пользователей мы создали три новых YouTube-канала, где вы можете получить честную и проверенную информацию о происходящем в Украине и мире. Кроме того, мы призываем всех пользователей YouTube распространять нашу трансляцию. Мы создали видеоинструкцию, как вставить трансляцию "Першого Незалежного" на свой YouTube-канал!" - говорится в сообщении.

112 UA TV

ZIK UA TV

NEWSONE UA TV

Также пользователям доступен канал "Перший Незалежний"

В пресс-службе добавили, что блокировка YouTube-каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK связана с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от Офиса президента Украины.

"Все действия Банковой абсолютно бессмысленны, так как мы открыли новые площадки, с которых украинские зрители могут получать новую информацию. Кроме того, YouTube осознает безосновательность требований украинской власти и не заблокировал наши каналы, а лишь ограничил доступ к ним с территории Украины, что является признаком того, что YouTube считает запросы Банковой - безосновательными", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеканала, вопрос блокировки YouTube-каналов курировал лично президент Зеленский и министр культуры Ткаченко. В связи с этим "Перший Незалежний" уже обратился в офис YouTube в Дублине с апелляцией на данное решение.

Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112.

Затем министр культуры Александр Ткаченко обратился в YouTube с требованием заблокировать аккаунты этих каналов. При этом еще в начале недели Ткаченко говорил, что YouTube игнорирует запросы на блокировку трех оппозиционных телеканалов.

Сегодня сообщалось, что YouTube-аккаунты заблокированных телеканалов ZIK, 112 и NewsOne больше недоступны для пользователей на территории Украины.