За три месяца до Олимпиады в Токио объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил чрезвычайное положение в Токио и трех ближайших префектурах за три месяца до старта Олимпийских игр.

Об этом сообщает Vozpopuli.

По словам советника правительства Сигеру Оми, чрезвычайное положение может быть продлено, если ситуация с коронавирусом не улучшится в достаточной степени.

Это уже третье чрезвычайное положение в районе, где проживает четверть населения страны. Предполагается, что ограничения вступят в силу с завтрашнего дня, 25 апреля. Они будут действовать до 11 мая.