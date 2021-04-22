Импорт чешского пива и других товаров может ограничить Россия

В РФ в качестве ответа на высылку российских дипломатов из Праги могут ограничить импорт ряда товаров чешского производства, в том числе пива.

Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам источника, российские власти будут исходить из приницпа "не навредить себе".

Как сообщается, товарооборот России и Чехии в 2020 году превысил $5,2 млрд — это на 43% меньше, чем в 2019-м. $2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии (что на $200 млн больше российского экспорта). Импорт пива составил $38 млн (+10% за год).

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя РФ Вадима Дробиза, общий оборот пива и пивных напитков в России составляет 8 млрд литров. В страну завозится только 5% из этого объема. Доля Чехии в общем объеме импорта составляет около 10%.