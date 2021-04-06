 

YouTube за блокировку оппозиционных каналов "112 Украина", Zik и NewsOne поблагодарил Ткаченко

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YouTube за блокировку оппозиционных каналов "112 Украина", Zik и NewsOne поблагодарил Ткаченко

Министр культуры Украины Александр Ткаченко прокомментировал блокировку YouTube-каналов "112 Украина", Zik, NewsOne. 

Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 24 апреля. 

"Это важный шаг к признанию мирового общества борьбы с информационным влиянием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и решение СНБО Украины относительно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ, или обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины", - написал Ткаченко

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Теги: news, новости, Украина, Ткаченко, Телеканалы, 7dniv, 7dnivinfo, Youtube  
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