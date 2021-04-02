Пьяный полицейский начальник в Киеве подрался с патрульными

Вечером в пятницу, 23 апреля, в Оболонском районе Киева пьяный полицейский начальник подрался с патрульными.

Об этом сообщили источники "Страны" в МВД.

Все началось с того, что полицейский патруль остановил автомобиль, который вилял по дороге. За рулем был мужчина средних лет, который отказался показать патрульным документы и заявил, что они не имели права его останавливать, потому что он, якобы, оперативный работник на задании.

При общении с гражданином копы увидели внешние признаки алкогольного опьянения, однако выйти из машины выпивоха не пожелал и пытался продолжить движение. В результате патрульные попытались воспрепятствовать тому, что водитель с признаками опьянения уедет.

Однако нарушитель оказал ожесточенное сопротивление и заявил патрульным, что он сам сотрудник полиции Киева, и они не имеют права его задерживать. В результате словесная перепалка переросла в драку с водителем, которого копам пришлось задержать.

На место происшествия прибыли представители внутренней безопасности столичного Главка и представители Госбюро расследований. Выяснилось, что дебошир - начальник одного из подразделений Главного управления полиции Киева.

За свои действия он был вчера задержан, заведено уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины - причинение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа. Расследование будут проводить следователи Госбюро расследований. За это правонарушение, в случае признания судом вины мужчины, ему грозит наказание до 5 лет тюрьмы.