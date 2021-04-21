Председатель парламента Грузии Талаквадзе "понизил" себя до вице-спикера

Глава грузинского парламента Арчил Талаквадзе ушел с занимаемого поста и стал вице-спикером.

Об этом он заявил в субботу, 24 апреля, на брифинге, передает "Интерфакс".

"В связи с тем, что я в течение последних нескольких месяцев вел переговоры с оппозицией, которые завершились достигнутым соглашением, в них вместе с председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе представлял "Грузинскую мечту", считаю, что для правильного ведения процессов в парламенте будет правильным, если я оставлю пост спикера парламента", - заявил Талаквадзе.

При этом он добавил, что на должность главы парламента должен быть выбран более нейтральный член правящей партии.

Председатель партии "Грузинская мечта" Кобахидзе заявил на брифинге, что на пост председателя парламента будет представлена кандидатура вице-спикера Кахи Кучава, а Талаквадзе займет в парламенте пост вице-спикера.