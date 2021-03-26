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События Сегодня, 19:1884
Успешные операции по трансплантации трех органов от одного донора провели в Украине

В Украине за сутки врачи-трансплантологи из "Охматдит" и Центра хирургии им. Шалимова провели экстренную трансплантацию печени и двух почек от одного донора.

Ранее наши врачи провели уникальную операцию по трансплантации костного мозга.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у себя на странице в Facebook.

"Так, вчера днем в Запорожье стало известно о внезапной гибели 42-летней женщины, которая наступила в результате обширного инсульта. Ее муж дал согласие подарить шанс на нормальную жизнь другим украинцам", - написал Геращенко.

При координации министра МВД Арсена Авакова и главы НГУ Николая Балана был согласован вылет АН-26 Национальной гвардии, для срочной доставки двух бригад врачей трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно.

"Одна почка была пересажена на месте в областной клинической больнице, которая заслуженно может считаться вторым после Киева центром трансплантации в Украине.

Вторая почка предназначалась для 11 летнего Богданчика, который уже более двух лет жил в клинике "Охматдит" и был привязан к аппарату "искусственная почка", не зная радостей детства", - отметил Антон Геращенко.

Это вторая трансплантация почки ребенку от умершего донора. Ранее трансплантации детям в Украине делались только от их родных, но это было возможно не всегда из-за биологической несовместимости.

"Донорская печень сегодня же была пересажена хирургами-трансплантологами пациенту, который без такой пересадки умер бы в течение нескольких месяцев", - добавляет Геращенко.

Антон Геращенко выразил благодарность за оперативную и слаженную работу медперсонала.

"Спасибо всем врачам-анестезиологам, хирургам-трансплантологам, медсестрам, летчикам НГУ, патрульным полицейским... за Вашу работу на благо жизни и здоровья украинцев!" - подытожил заместитель министра МВД.

 

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Теги: news, новости, Украина, трансплантация, 7dniv, 7dnivinfo  
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