В центре Днепра дюжина змей после спячки решила "посетить" ресторан

Больше десятка пресмыкающихся пытались проникнуть внутрь помещения: на помощь пришлось позвать спасателей.

В Центральном районе Днепра в один из ресторанов, расположенных на Сичеславской набережной, пытались проникнуть 12 змей. Как сообщают Depo и местные Telegram-каналы, инцидент произошел в минувший четверг, 22 апреля.

Пресмыкающихся заметили прохожие. По словам очевидцев, рядом с общепитом змеи устроили себе гнездо. Решать проблему самостоятельно люди не решились, потому позвонили на линию "101".

Вскоре на место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели вооружились специальными инструментами, с помощью которых отловили ползучих и посадили в клетку. После этого змей вывезли за пределы города и выпустили в привычную для них среду обитания.

В результате происшествия никто не пострадал.

О породе змей и о том, представляли ли они угрозу для прохожих, не сообщили ни местные медиа, ни ГСЧС. Известно, что в регионе зарегистрированы девять видов пресмыкающихся. Среди них – степная гадюка и гадюка обыкновенная. Оба этих вида ядовиты, однако редко их укусы завершаются для взрослых и здоровых людей летальным исходом.

Сейчас змеи просыпаются и активизируются после зимнего периода, потому встретить пресмыкающихся в ареалах их обитания можно с большой долей вероятности. Так, на прошлой неделе в Днепре уже ловили змею, которая заползла в магазин и спряталась между стеной и холодильником.

Порой змеи становятся пугающей неожиданностью для людей. В марте, например, сообщалось о том, что девушка-подросток из Австралии обнаружила ядовитую змею в своем детском ингаляторе от астмы.

Писали также о том, как змея заползла по вентиляции в квартиру на улице Бальзака в Киеве. Жильцы обнаружили ползучего и вызвали команду спасения животных. Выяснилось, что гостем был лучистый полоз, у которого нет яда и который не представляет опасности. Проживает этот вид в Азии – на Западе Индии, Непале, Китае, но никак не в Украине. Следующим утром стало известно, что питомец сбежал из террариума квартиры, расположенной на один этаж выше. Хозяйка забрала полоза и пообещала в будущем внимательнее следить за свом любимцем, но так и не смогла объяснить, как он покинул террариум.