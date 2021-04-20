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События Сегодня, 19:2353
Бахматов заявил что проблема отсутствия парковочных мест в Киеве решится за месяц, если привлечь бизнес

Совместный контроль парковок со стороны города и бизнеса, считает бывший советник Виталия Кличко, в сжатые сроки сделает их работу прозрачной и эффективной.

Дефицит свободных парковочных мест в Киеве объясняется отсутствием паркоматов и полной недееспособностью выстроенной на их основе системы парковок. Свое мнение о хорошо знакомой столичным автомобилистам проблеме в интервью изданию "Телеграф" высказал бывший советник мэра Киева Виталия Кличко, глава общественной организации "Офис трансформации" Максим Бахматов.

"Вся эта система не работает – ее просто нет. Как следствие – хаос в парковке, пробки и некомфортное перемещение по городу. И никто не несет наказания за провал всей паркоматной истории, потому что отсутствуют сильные правоохранительные органы, которые должны это контролировать", — отметил он.

По мнению Бахматова, решить сложившуюся ситуацию можно с помощью механизма Private Public Partnership – публично-приватного партнерства.

"Суть в том, что частный бизнес заходит в госучреждение или коммунальное предприятие и говорит: "Окей, давайте будем партнерами, но мы будем контролировать, не дадим вам воровать и плохо работать", – рассказал Бахматов.

Герой интервью полагает, что будет достаточно всего лишь месяца работы этого механизма на столичных парковках, чтобы исправить ситуацию и довести ее до "идеальной". Произойдет это, по его словам, по причине заинтересованности предпринимателей в том, чтобы инвестированные в проект деньги работали по назначению, а бизнес приносил прибыль.

"Бизнес проинвестирует, например, 100 миллионов долларов и захочет свои деньги вернуть. И тогда все будут платить и все будет работать эффективно", – считает Бахматов.

В качестве примера городов, где такая система уже показала эффективность, общественник привел Мюнхен, Берлин и Варшаву – они схожи с Киевом по размеру, а в случае с польской столицей – еще и по менталитету.

Среди украинских городов, по мнению Бахматова, наиболее успешная система парковок сегодня во Львове и Мариуполе. Он считает, что по прозрачности и эффективности работы система мариупольских парковок на втором месте после львовских.

"Я разрабатывал проекты для Мариуполя в 2016-2018 годах, поэтому понимаю, как это работает. Отдельно скажу о Виннице и Ивано-Франковске – очень круто, большие молодцы", – отметил Бахматов.

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Теги: news, новости, Украина, Бахматов, парковка, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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