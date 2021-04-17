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События Сегодня, 09:1972
Без права залога суд арестовал дебошира, который с топором устроил погром в супермаркете Мариуполя

Суд арестовал злоумышленника, который 22 апреля с топором устроил погром в супермаркете Мариуполя.

По решению суда он взят под стражу без права залога. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В Приморском районном суде 24 апреля избрали меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины. 

Он арестован на два месяца, окончательный приговор будет вынесен позднее. Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту - до семи лет лишения свободы.

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