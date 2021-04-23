9 часов отстреливался Казахстанец от полиции и выпрыгнул с 17 этажа

Перед этим "хулиган" прострелил ногу охраннику и угрожал взорвать 22-этажный жилой комплекс "Бухар Жырау Тауэрс" в Алматы.

Настоящий триллер разыгрался 24 апреля в жилом комплексе "Бухар Жырау Тауэрс" в Алматы (Казахстан), где мужчина из охотничьего ружья ранил охранника ЖК, затем забаррикадировался в квартире и 9 часов отстреливался от полиции, после чего вместе с оружием выпрыгнул из окна 17-го этажа 22-этажного здания, пишут казахстанские СМИ.

Полиция, вызванная очевидцами, пыталась начать со стрелком диалог, но он отказывался говорить, при этом не менее 10 раз выстрелив в сторону лестничной площадки. Кроме того, в голосовом чате ЖК он угрожал взорвать здание. Чтобы никто из жителей не пострадал, их эвакуировали, а республиканский спецназ начал подготовку к штурму.

В какой-то момент подозреваемый вывесил из окна плакат с бессвязным посланием, однако продолжал игнорировать попытки правоохранителей выйти с ним на связь.

По словам соседей, этот гражданин и раньше проявлял агрессию по отношению к жильцам дома. Что на этот раз спровоцировало его гнев, неизвестно. Согласно одной из версий, от 57-летнего мужчины якобы ушла жена.

Первоначально полиция возбудила против него уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Мотивы предварительные устанавливаются. В едином реестре досудебных расследований данный факт зарегистрирован еще днем по статье 293 "Хулиганство". Пострадавший (охранник) находится в медицинском учреждении, ему оказана медицинская помощь", – заявил в комментарии журналистам заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Вечером к дому подъехали бронированный автомобиль силовиков, спасатели и полицейская машина. По словам правоохранителей, во время штурма летальное оружие не применялось. Участники спецоперации ограничились светошумовыми гранатами и оружием нелетального воздействия.

Увидев, что начался штурм, мужчина, который провел в запертой квартире весь день, выпрыгнул из окна. По информации в прессе, перед тем, как прыгнуть, он якобы крикнул: "Аллаху акбар!". Очевидцы успели зафиксировать момент падения подозреваемого с 17 этажа, а также снайпера, который еще днем пытался "снять" хулигана.

"Было около 30 выстрелов. Данный гражданин боялся ответственности, он принял решение покончить с собой. Он выпрыгнул из окна 17-го этажа вместе с оружием. Сейчас на месте работают специалисты, расследуются причины случившегося. Из сотрудников полиции никто не пострадал", – рассказала представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек в комментарии СМИ.

Потерпевший охранник находится в больнице. У него ранение в ногу, однако его жизни ничего не угрожает. По словам одного из жителей ЖК, погибший перед тем, как взяться за ружье, повздорил с сотрудником службы безопасности из-за диванов в подъезде.