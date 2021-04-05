Уголовную ответственность за убийство волков вводят в Словакии

Волков запрещается не только убивать, но также отлавливать, держать в неволе, перевозить и продавать.

С 1 июня 2021 года в Словакии вступает в действие запрет на охоту на волков, которых государство включило в перечень защищенных законом животных. Убийство волков стало уголовно наказуемым преступлением, сообщает сайт Novinky со ссылкой на Министерство окружающей среды Словакии.

Такое решение глава ведомства Ян Будай объяснил тем, что охота на волков нарушает структуру стай и их поведение. Якобы после того, как люди убили вожаков, стаи начали охотиться на более доступную добычу, например, на овец и прочий скот, который выращивают в горных районах Словакии.

По данным специалистов, в стране сейчас насчитывается около 700 волков. Во время охотничьего сезона 2020-2021 года Минсельхоз разрешил отстрел 50 волков, мотивируя это ростом популяции. Число этих диких животных действительно растет, однако Министерство окружающей среды выступило против подобных санкций, апеллируя к тому, что в результате отстрела "обезглавленные" стаи задерут больше коз и овец, чем полноценные.

Что касается квоты на отстрел волков, то она устанавливается в соответствии с законом в конце октября каждого года и определяется на основе результатов мониторинга популяции хищника после обсуждения в межведомственной группе с участием представителей двух упомянутых министерств. При этом также учитываются положения Программы заботы о волках (Program starostlivosti o vlka).

Таким образом, уже с первого дня лета в Словакии убийство волков, их отлов, содержание в неволе, перевозка и продажа будут считаться уголовными преступлениями, за которые придется отвечать по всей строгости закона.

Тем временем в стране продолжает оставаться проблемным вопрос с медведями. Дело в том, что эти животные, которые тоже защищены законом, часто подходят близко к человеческому жилью в поисках пищи и роются в мусорных баках. Как любой дикий зверь, они представляют опасность для здоровья, а то и жизни граждан. Однако вопрос с выдачей разрешений на отстрел медведей также относится к Министерству окружающей среды.