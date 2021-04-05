О необходимости на государственном уровне признать геноцид армян заявил Аваков

Украина не спешит признавать факт геноцида армян, так как не хочет портить отношения с Турцией.

Геноцид армян – это не трагедия одного народа. "Это страшный и, к сожалению, невыученный урок для всего человечества", – написал в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он напомним, что последний по времени признанный ООН геноцид был совершен совсем недавно, в 1995 году.

"Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Хотя бы через сто лет осудить преступление, задекларировать недопустимость такого "решения" любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства", – считает Аваков.