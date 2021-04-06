За решетку загремел британский наркодилер, выдававший себя за Конора Макгрегора

Мужчина уверял полицейских, поймавших его с наркотиками, что он – знаменитый спортсмен, а никакой не дилер.

34-летний торговец наркотиками Марк Най, пытавшийся выдать себя за бойца ММА Конора Макгрегора, приговорен к 2 годам и 9 месяцам заключения, сообщает полиция Суррея (графство в Великобритании) на своей странице в Facebook.

Полицейские задержали мужчину еще 11 февраля, когда он пытался выбросить наркотики и два мобильных телефона. Стражам порядка он заявил, что является "тем самым" Макгрегором, а в доказательство представил сотни визиток с подписью Mcgregor Enterprise. С обратной стороны красовалась не менее красноречивая надпись Best drops in Surrey ("Лучшие колеса в Суррее").

Полицейские не только нашли наркотики у "липового" Конора, но также уличили нарушителя в езде без прав и страховки.

Офицеры проанализировали телефоны Ная и обнаружили сотни сообщений, касающихся его наркобизнеса. Когда полиция нагрянула в дом к "Макгрегору", то нашла там большое количество составляющих для производства наркотиков.

"Благодаря работе наших инициативных групп по борьбе с наркотиками, мы убрали еще одного дилера с наших улиц и предотвратили нанесение дальнейшего вреда жертвам его преступлений", – заявил в комментарии журналистам представитель полиции.

И когда полиция Суррея разместила эту новость на своей странице в Facebook, многие решили ее прокомментировать.