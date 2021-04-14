Синоптики заявили что вербное воскресенье будет холодным, но к Пасхе погода улучшится

Стабильное потепление должно начаться в среду, 28 апреля.

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться холодная воздушная масса с северо-запада, сообщил "Укргидрометцентр".

В воскресенье, 25 апреля, ночью без осадков, температура опустится до 0–3°. В южной части страны температура 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°.

Днем в большинстве западных, северных и центральных областей ожидаются небольшие кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Температура 5–10° тепла, на юге и востоке страны – до 14°.

На высокогорье Карпат днем с мокрым снегом. Температура ночью 1–6° мороза, днем 1–6° тепла. Ветер в стране преимущественно западный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью заморозки в воздухе 0–2°, днем 7–9° тепла.

В понедельник, 26 апреля, на большинстве территорий Украины ночью без осадков, днем в центральных областях и Карпатском регионе дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Температура ночью 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки. В западных и северных областях сильные заморозки в воздухе 0–3°. Температура днем 5–10° тепла, в южных и восточных областях 10–15°.