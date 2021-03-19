В роли ведущего юмористического шоу себя попробует Илон Маск

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил попробовать себя в качестве ведущего юмористической передачи.

Первой звездой у него в студии будет американская певица Майли Сайрус.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Вечерняя музыкально-юмористическая передача под названием Saturday Night Live выйдет на экраны 8 мая. Маск будет ведущим, а Сайрус поучаствует в шоу как гость, причем уже не в первый раз.

Остальные детали выпуска юмористического шоу сейчас держатся в секрете.