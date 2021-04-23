В Киеве прихожане не соблюдают масочный режим в храмах и соцдистанцию

В воскресенье, 25 апреля, в Украине празднуют Вербное воскресенье, из-за чего власти Киева обратились к церквям с рекомендациями по проведению праздника.

Однако около самих храмов можно заметить, что люди не соблюдают противоэпидемические требования.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

"Владимирский собор в Киеве в Вербное воскресенье открыт для верующих", - говорится в сообщении.

Также видно, что хотя людей и пускают в храм только в масках, но во время освящения вербы на улице часть из них опустили маски или вовсе были без них. Также не соблюдается социальная дистанция.