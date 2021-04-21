Спасатели нашли затонувшую индонезийскую субмарину

В ВМС Индонезии подтвердили гибель экипажа.

Индонезийская субмарина KRI Nanggala 402 найдена затонувшей в глубинах Балийского моря, все 53 члены экипажа погибли.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнование семьям погибших.

Издание со ссылкой на официальные лица индонезийской армии и флота информирует, что субмарина развалилась, по меньшей мере, на три части. Спасатели обнаружили некоторые предметы, принадлежавшие экипажу, в том числе спасательные жилеты.

"Основываясь на доказательствах, можно утверждать, что подводный корабль затонул, и весь его экипаж погиб", – заявил журналистам командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто.

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно сказал, что вины экипажа в аварии нет.

"Лодка KRI Nanggala разделена на три части: корпус корабля, корма и основные части – все разделены, а основная часть обнаружена с трещинами", – сказал он.

Поисковые группы проинформировали, что они обнаружили много предметов, включая фрагменты молитвенного коврика и бутылку смазки для перископа, что дает основание ВМС Индонезии полагать, что судно треснуло.

В поисковой операции принимали участие десятки вертолетов и кораблей США, Австралии, Сингапура, Малайзии и Индии.

В связи с трагедией, в Индонезии звучат призывы ускорить модернизацию сил обороны страны.

"Это должно стать для правительства уроком, как использовать существующие технологии и осознанием того, что их нужно модернизировать, потому что на карту поставлены жизни людей", – сказал 29-летний местный житель Хейн Ферди Сентосо.

До этой аварии в составе ВМС Индонезии насчитывалось пять подводных лодок: две модели Type 209 немецкого производства, включая Nanggala, и три более новых южнокорейских судна.