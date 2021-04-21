Неизвестные взломали сайт БелАЭС и оставили пугающее предупреждение

Предупреждение было оставлено якобы "небезразличными сотрудниками", но в ведомстве утверждают, что сайт взломали хакеры.

В воскресенье, 25 апреля, сайт БелАЭС взломали неизвестные хакеры, которые разместили на ресурсе пугающее объявление. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси в Telegram-канале.

В ведомстве сообщают, что специалисты занимаются выяснением подробностей инцидента, а также личностей тех, кто взломал сайт.

"Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен", – говорит в официальном заявлении.

Интересно, что фейковое сообщение было сделано от имени якобы "небезразличных сотрудников". Они утверждают, что наблюдаются "постоянные поломки оборудования", а также ведутся "работы в небезопасных условиях".