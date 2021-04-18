Экскурсионный рейс над Чернобыльской АЭС запустила МАУ

Пассажиры рейса имеют возможность с высоты птичьего полета увидеть электростанцию, саркофаг над реактором четвертого блока и город-призрак Припять.

"Международные авиалинии Украины" запустили над Чернобыльской атомной электростанцией экскурсионный рейс.

Как сообщает в воскресенье, 25 апреля Радио Свобода, пассажиры, купившие билеты на этот рейс, смогут с воздуха увидеть заброшенные здания в городе Припять, где до аварии жили работники ЧАЭС с семьями.

Также участники экскурсии смогут увидеть куполообразную конструкцию, закрывающую реактор, взорвавшийся в апреле 1986 года.

"Это добавило популярности месту, которое и раньше считалось одним из основных туристических направлений страны", – говорится в сообщении.