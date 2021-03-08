В Багдаде произошел пожар в COVID-больнице, погибли не меньше 82 человек

Пожар произошел из-за взрыва кислородного баллона. Власти страны уволили несколько чиновников после инцидента.

В результате пожара, возникшего в результате взрыва кислородного баллона, погибли по меньшей мере 82 человека и 110 получили ранения в больнице в Багдаде, которая была оборудована для размещения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Accociated Press.

Среди погибших было по крайней мере 28 пациентов на искусственной вентиляции легких, которые боролись с серьезными симптомами вируса.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми уволил ключевых сотрудников больницы через несколько часов после инцидента.

"Халатность в таких вопросах — это не ошибка, а преступление, за которое должны нести ответственность", — сказал он. Он дал властям 24 часа на то, чтобы представить результаты расследования.

Он уволил генерального директора департамента здравоохранения Багдада в районе аль-Русафа, где расположена больница. Он также уволил директора больницы и ее директора по инженерному обеспечению и техническому обслуживанию.