300 трансплантаций костного мозга до конца года хотят провести в Минздраве

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что на территории страны до конца года будет проведено 300 операций по трансплантации костного мозга.

Об этом он написал в своем Facebook.

"В течение 2021 предусмотрено 300 трансплантаций костного мозга в Украине. Ежегодно эта цифра будет расти", - написал чиновник.

Также он рассказал о том, как в пятницу, 23 апреля, в Киевском центре трансплантации костного мозга выписали пациента, которому месяц назад сделали пересадку костного мозга от его брата.

"Пациент - 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор - его 20-летний брат. В декабре 2020 Александру диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом выздороветь ему была трансплантация костного мозга. Его старший брат в прямом смысле пожертвовал частью себя, чтобы дать шанс на жизнь родному человеку", - рассказал Степанов.

По его словам, украинские врачи справились "на отлично" несмотря на то, что операция из-за нехватки специфического оборудования делалась в Украине 13 лет назад.

"Все это время пациентов, нуждающихся в ТКМ, отправляли за границу, где такая операция стоит 3,5 млн гривен. В Украине она обойдется в 1,36 млн грн. Когда год назад я пришел на должность министра, поставил себе цель: достичь полной трансплантационной независимости Украины. Ведь имея лучших врачей, имея научную базу, мы можем спасать гораздо больше жизней, чем сейчас, и вкладывать средства в развитие своей медицины. Сегодня я искренне радуюсь вместе с родственниками Александра, ведь таким операциям мы приближаем эту высокую цель", - добавил министр.