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Жириновский вспомнил, как в молодости попал в тюрьму из-за трех рублей

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, как находился в турецкой тюрьме в 1969 году.

По его словам, он попал туда из-за советских рублей, которые было запрещено вывозить заграницу во времена его молодости.

Об этом он рассказал "Комсомольской правде".

По словам Жириновского, он изучал турецкий язык в Институте восточных языков при МГУ и отправился переводчиком в Турцию на строительство завода серной кислоты, которое вел Советский Союз. 

Тогда вывозить советские рубли за границу было запрещено, поэтому будущий политик в аэропорту Шереметьево купил значки, чтобы потратить имевшиеся у него три рубля.

"А в Турции общаешься с кем-нибудь — подарил значок. Но всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ. Они думали, что мы все шпионы и ведем коммунистическую пропаганду. Вот за эти значки меня и арестовали", — рассказал политик.

На значках была изображена Аврора, серп и молот и кремлевские башни. Жириновскому грозило 20 лет тюрьмы, но судья признал, что речь идет просто сувенирах. К тому времени будущий лидер ЛДПР просидел 17 суток.

"Это было неприятно. Впервые в жизни тюрьма, в чужой стране. Сокамерники были: убийца, наркоман и коммунист. А я один студент ни в чем не виновный", — заявил он.

Также Жириновский посетовал, что бесплатными с тюрьме были только хлеб и вода, а остальную еду нужно было покупать. Но в целом условия были "ничего", заключил политик.

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Теги: news, новости, Украина, Жириновский, 7dniv, 7dnivinfo  
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