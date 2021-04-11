В ДТП в Одессе BMW разорвало на части

В Одессе в результате столкновения с опорой рекламного щита автомобиль BMW буквально разорвало пополам.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в воскресенье, 25 апреля.

ДТП случилось сегодня днем. По предварительным данным, водитель BMW, двигаясь по улице Балковской в направлении автовокзала, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие - металлическую конструкцию.

В результате машину отбросило на автомобиль Mercedes, который двигался в попутном направлении.

40-летнего водителя BMW госпитализировали. На месте происшествия работает следователь.