Все школьные учебники по истории после жалоб Путина проверят в России

Российский лидер раскритиковал учебные пособия, заявив, что в книгах пишут "как будто не про нас".

В России проверят все школьные учебники после того, как их содержание раскритиковал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Интерфакс.

Во время послания Федеральному Собранию Путин заявлял, что он прочитал несколько исторических учебников и увидел, что те писались "как будто не про них". В частности, в некоторых книгах Путин не нашел упоминаний о Сталинградской битве.

"До сих пор открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие вот учебные пособия? Все что угодно там написано: и о втором фронте… Только про Сталинградскую битву ничего не сказано, бывает и такое. Удивительно. Даже не хочу комментировать", — жаловался российский президент.

По его словам, в течение всей истории россияне побеждали и преодолевали испытания благодаря их единству. При этом, заявил Путин, во время пандемии главными ценностями для жителей России вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность.

Министр образования РФ Сергей Кравцов позже заявил, что Министерство просвещения проанализирует все школьные учебники по истории.

"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", — сказал Кравцов.