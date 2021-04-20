В Беларуси показали "участников покушения" на Лукашенко

Юрий Зенкович, Григорий Костусев и Александр Федута, якобы, добровольно признались в подготовке госпереворота.

Белорусский государственный телеканал ОНТ в воскресенье, 25 апреля обнародовал видео, на которым так называемые фигуранты дела о подготовке "военного переворота и покушения" на президента Беларуси Александра Лукашенко якобы признают свою вину.

"Показания" дали юрист Юрий Зенкович, лидер оппозиционной партии "БНФ" Григорий Костусев и политолог Александр Федута.

"Признаю свою вину", – заявил Григорий Костусев.

"Я признаю себя виновным в участии заговоре", – сообщил Александр Федута.

"Я признаю себя виновным", – сказал Юрий Зенкович.

Куратором "государственного переворота" в Беларуси на телеканале называют бывшего советника Министерства обороны США по России и Евразии Майкла Карпентера.

Также на видео есть скрытая съемка предполагаемых "участников госпереворота", на которой якобы обсуждаются планы переворота в подробностях.

В частности, мужчина, которого в сюжете называют Юрием Зенковичем, говорит, что задачей номер один является "устранение самого главного".

"Задача номер два – блокировать внутренние войска, ОМОН, задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города", – говорит голос в кадре.

"Александр Федута" добавляет, что в первый час "госпереворота" в Минске должны быть интернированы "как минимум 30 человек".

Третий мужчина, которого называют Юрием Зенковичем, добавляет, что есть возможность полностью заблокировать всю энергосистему Беларуси, если в этом возникнет необходимость.