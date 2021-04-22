 

Высланным из Москвы чешским дипломатам работу в Киеве предложил Кулеба

События Сегодня, 15:1552
Высланным из Москвы чешским дипломатам работу в Киеве предложил Кулеба

Министерство иностранных дел Украины предложило Чехии направить в Киев дипломатов, которых ранее выслали из Москвы. 

Об этом в понедельник, 26 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с чешским коллегой Якубом Кулганеком. 

"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", – написал Кулеба в Twitter.

 

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, 7dniv, 7dnivinfo  
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