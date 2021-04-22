Высланным из Москвы чешским дипломатам работу в Киеве предложил Кулеба

Министерство иностранных дел Украины предложило Чехии направить в Киев дипломатов, которых ранее выслали из Москвы.

Об этом в понедельник, 26 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с чешским коллегой Якубом Кулганеком.

"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", – написал Кулеба в Twitter.