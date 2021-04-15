Закон об отмене государственной итоговой аттестации-2021 подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА) для выпускников школ в 2021 году.

Согласно документу, школьники, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации и имеют право пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания (ВНО), по собственному желанию.

При этом отмена ГИА не означает отмены ВНО. Для выпускников, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, ВНО будет проведено в установленные сроки в соответствии с определенными регламентами проведения тестирования.