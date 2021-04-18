О нарушении карантина двумя популярными ресторанами сообщила мэрия Киева

В центре Киева из-за нарушения карантинных ограничений закрыли два ресторана. Речь идет о заведении "Редкая птица" на ул. Бассейной, 1/2 и Holy Burger на ул. Шота Руставели, 16.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Группы контроля, состоящие из работников Главного управления Госпотребслужбы в Киеве, сотрудников департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и столичной Нацполиции проверили 20 ночных заведений на предмет соблюдения карантинных требований. По результатам проверки, руководству двух закрытых ресторанов грозят крупные штрафы.

"На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 24 протокола по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а на заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч", - говорится в сообщении.