Зеленский призвал украинцев массово не собираться в храмах на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский призвал священнослужителей всех церквей повлиять на своих прихожан и способствовать тому, чтобы люди не собирались массово в храмах в период пасхальных праздников, поскольку это может спровоцировать очередную волну Covid-19.

Глава государства высказал убеждение в том, "вера важна в первую очередь для живых людей". Об этом Зеленскией заявил сегодня во время общения с журналистами.

"Мы сейчас видели пасхальные кадры, где, к сожалению, очень много людей, уже очереди в храмы стоят. Мне кажется, из-за этого у нас может быть еще одна волна Covid-19.

Я бы на месте глав церквей, если так можно сказать, например, обратился бы еще раз ко всем людям и сказал бы, чтобы они все же помнили, что вера очень важна, но вера важна для живых людей в первую очередь", - сказал Зеленский.