 

Зеленский призвал украинцев массово не собираться в храмах на Пасху

События Вчера, 17:2896
Зеленский призвал украинцев массово не собираться в храмах на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский призвал священнослужителей всех церквей повлиять на своих прихожан и способствовать тому, чтобы люди не собирались массово в храмах в период пасхальных праздников, поскольку это может спровоцировать очередную волну Covid-19.

Глава государства высказал убеждение в том, "вера важна в первую очередь для живых людей". Об этом Зеленскией заявил сегодня во время общения с журналистами.

"Мы сейчас видели пасхальные кадры, где, к сожалению, очень много людей, уже очереди в храмы стоят. Мне кажется, из-за этого у нас может быть еще одна волна Covid-19.

Я бы на месте глав церквей, если так можно сказать, например, обратился бы еще раз ко всем людям и сказал бы, чтобы они все же помнили, что вера очень важна, но вера важна для живых людей в первую очередь", - сказал Зеленский.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Рубан заявил что на Пасху решили ввести карантинные меры после нарушений на Вербное воскресенье
Рубан заявил что на Пасху решили ввести карантинные меры после нарушений на Вербное воскресенье
25-апр-2021, 21:35
Степанов сообщил, что Бог простит украинцев, если они не освятят пасхальные куличи
Степанов сообщил, что Бог простит украинцев, если они не освятят пасхальные куличи
23-апр-2021, 22:00
Особые требования к проведению религиозных мероприятий во время Пасхальных праздников приняли в Киеве
Особые требования к проведению религиозных мероприятий во время Пасхальных праздников приняли в Киеве
23-апр-2021, 13:39
Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники
Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники
16-апр-2021, 10:23
Зеленский объявил, что должен делать Байден для Украины
Зеленский объявил, что должен делать Байден для Украины
12-апр-2021, 20:25

Последние новости

Вчера, 2021-04-26
20:55
События
Что сказал о Путине и Украине глава Ми-6 Ричард Мур
20:47
События
Ликвидатор рассказал, как устранял последствия Чернобыльской аварии
20:43
События
"Зачистить" монастыри УПЦ призывает советник мэра Ивано-Франковска
20:40
Политика
Добиваться снижения напряженности с Украиной Макрон призвал Путина
20:38
События
Производство в Украине новейших ядерных реакторов анонсировал Зеленский
17:43
События
Кого из украинцев пустят в Европу после открытия границ
17:39
Политика
Сотрудника украинского посольства высылает Россия
17:31
События
Девочка-лунатик в Москве выжила после падения во сне с 12 этажа
17:28
События
Зеленский призвал украинцев массово не собираться в храмах на Пасху
17:25
Политика
Минимум три года обходиться без внешних займов может позволить себе Украина
15:22
События
О нарушении карантина двумя популярными ресторанами сообщила мэрия Киева
15:20
Политика
В Кремле не знают, где и когда может состояться встреча Зеленского с Путиным
15:18
События
Закон об отмене государственной итоговой аттестации-2021 подписал Зеленский
15:15
События
Высланным из Москвы чешским дипломатам работу в Киеве предложил Кулеба
12:51
Политика
Зеленский исключил переговоры с Пушилиным и Пасечником
12:46
Политика
Стать новым главой партии "Голос" захотел Притула
12:45
Политика
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко намерен сам собирать подписи за свое исключение из парламентской фракции
10:05
События
Венгрия признала "Спутник V" самой безопасной вакциной
10:01
События
В Беларуси показали "участников покушения" на Лукашенко
09:59
События
Все школьные учебники по истории после жалоб Путина проверят в России

Новости ТОП-7

Что означает для Украины и Турции признание Байденом геноцида армян10587
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 апреля 20215432
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 апреля 20214496
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 апреля 20213712
Как освятить вербу дома в условиях карантина1658
Сегодня Лазарева суббота. Молитвы, приметы и традиции дня659
О четвертой волне коронавируса в Украине предупредила эпидемиолог377

Досуг

Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты
Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты
Трубопроводная магистраль – сложная система, конструкция которой включает как центральную трассу, так и боковые ответвления, переходы труб с одного диаметра на другой, завороты, изменения угла наклона.
Вчера, 20:2662
Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно
Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно
При поломке автомобиля его владелец часто сталкивается с проблемой дорогостоящего ремонта. Запчасти на транспортное средство марки Renault стоят недешево. Подобрать детали по доступной цене поможет разборка Рено в Киеве.
25-апр-2021, 18:59182
Все события Фридом Холла в одном месте
Все события Фридом Холла в одном месте
В Киеве есть определенные, особые места, которые люди очень любят. Это не обязательно должен быть памятник, обзорная площадка или какой-то парк – многим по душе раз за разом ходить на различные мероприятия в Freedom Hall.
23-апр-2021, 19:41231
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг – это важные стадии создания музыкальных треков. Они позволяют превратить разные аудиозаписи в целостную и гармоничную дорожку.
23-апр-2021, 18:04266
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Если вы хотите приобрести криптовалюту, то первым делом нужно выбрать правильную онлайн-биржу для торговли. Но будьте осторожны, не все биржи одинаковы! Вам поможет рейтинг бирж криптовалют, который можно найти в Интернете
23-апр-2021, 15:19231
Какой автодержатель выбрать?
Какой автодержатель выбрать?
Смартфон в салоне авто можно использовать в качестве навигационного, музыкального оборудования или в стандартном режиме - для осуществления звонков.
23-апр-2021, 15:16251

События

Что сказал о Путине и Украине глава Ми-6 Ричард Мур
Что сказал о Путине и Украине глава Ми-6 Ричард Мур
Британские СМИ взяли интервью у Ричарда Мура - главы внешней разведки Ми-6.
Вчера, 20:5561
Ликвидатор рассказал, как устранял последствия Чернобыльской аварии
Ликвидатор рассказал, как устранял последствия Чернобыльской аварии
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, штурман вертолета Андрей Мизько одним из первых вылетел на тушение пожара после катастрофы на станции.
Вчера, 20:4759
"Зачистить" монастыри УПЦ призывает советник мэра Ивано-Франковска
"Зачистить" монастыри УПЦ призывает советник мэра Ивано-Франковска
Советник мэра Ивано-Франковска по вопросам безопасности и правопорядка Назарий Кишак разместил публикацию, в которой заявил о необходимости "чистить" монастыри УПЦ.
Вчера, 20:4361
Производство в Украине новейших ядерных реакторов анонсировал Зеленский
Производство в Украине новейших ядерных реакторов анонсировал Зеленский
Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику и планирует использовать новейшие ядерные реакторы.
Вчера, 20:3869
Кого из украинцев пустят в Европу после открытия границ
Кого из украинцев пустят в Европу после открытия границ
Сегодня из Евросоюза прозвучал важный сигнал - в том числе для украинцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила, кто сможет въезжать в ЕС после вакцинации от коронавируса.
Вчера, 17:4399
Девочка-лунатик в Москве выжила после падения во сне с 12 этажа
Девочка-лунатик в Москве выжила после падения во сне с 12 этажа
В Москве 11-летняя девочка выпала из окна на 12 этаже во сне и выжила.
Вчера, 17:3193
7 Днів