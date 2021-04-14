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События Сегодня, 11:4182
В 2021 в Украине резко возросло число детских самоубийств

В Украине в 2021 году возросло количество детских самоубийств.

За первые три месяца их число почти достигло показателя всего прошлого года.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

По его данным, с начала года правоохранители фиксируют значительное увеличение количества попыток детских самоубийств - на протяжении прошлого года было 123 случая, с января по март нынешнего - уже 101.

При этом, по статистике Всемирной организации здравоохранения, во время попыток покончить с собой в 60% случаев подростки выбирают таблетки.

В связи с этим Радуцкий заявил, что Верховная Рада должна срочно запретить продажу лекарственных средств детям. В феврале Комитет, который он возглавляет, предложил запретить продажу медицинских препаратов лицам до 14 лет (законопроект № 5122).

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