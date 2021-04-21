В Киеве 16-летний подросток вырезал свою семью и жил пару дней с трупами

В Киеве правоохранители задержали 16-летнего парня по подозрению в совершении убийства родителей и восьмилетнего брата.

За это юноше грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 27 апреля.

В полицию обратилась жительница столицы. Она рассказала, что уже около трех дней не выходит на связь её сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире Киева, которая расположена на улице Ревуцкого. По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что в этой квартире правоохранители обнаружили тела ее владельцев и их восьмилетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - киевляне 1971, 1979 и 2012 годов рождения.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших.

В результате подростка разыскали и задержали. При себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы.

Выяснилось, что подозреваемый парень во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своим отцу и матери, а потом так же убил младшего брата. После этого злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он сбежал.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время юноше будет сообщено о подозрении, после чего суд изберет ему меру пресечения.

Санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.