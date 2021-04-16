 

Что известно о 16-летнем Максиме Сумине, который зарезал всю свою семью

События Сегодня, 13:5581
Что известно о 16-летнем Максиме Сумине, который зарезал всю свою семью

Сегодня общественность узнала о тройном убийстве, которое было совершено в Киеве на минувшей неделе.

16-летний подросток жестоко убил своих близких: маму, отца и маленького брата. 

Трагедия случилась в Дарницком районе на улице Ревуцкого, где жила семья. Парень несколько дней жил с телами погибших. Когда бабушка забила тревогу и подключила полицию, он подался в бега. 

Полиция задержала подозреваемого. Он дал признательные показания. По словам молодого человека, он зарезал ножом родителей из-за конфликта, а потом расправился и с 8-летним братом. Ему грозит пожизненное. 

"Страна" рассказывает об убийстве. Также нам стала известна личность преступника. Это Максим Сумин - уроженец Киева. Он учится на автослесаря в столичном профучилище. Все подробности - в нашем материале. 

Тройное убийство в Киеве на Ревуцкого - что известно

Сегодня утром, 27 апреля, киевская Нацполиция опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось о тройном убийстве. 

По словам шефа полиции Киева Андрея Крищенко, был задержан 16-летний подросток.

Он подозревается в убийстве своей семьи: 50-летнего отца, 42-летней мамы и 8-летнего брата. Семья киевлян жила на улице Ревуцкого на левом берегу (район метро Харьковская). 

В полицию обратилась жительница Киева - бабушка подозреваемого. Она сообщила, что ее сын с женой и двумя детьми около трех дней не выходят на связь.

Наряд полиции отправился по указанному адресу. Квартира была заперта, дверь пришлось выламывать. Когда силовики попали внутрь, они обнаружили три тела. Мужчина, женщина и их младший сын были найдены мертвыми с колото-резаными ранами. 

Полицейские стали искать четвертого члена семьи - 16-летнего подростка. Первые дни после убийства он находился в квартире с убитыми родственниками. Но потом подался в бега. 

Для его розыска по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подросток был найден и задержан. При нем был обнаружен нож - предполагаемое орудие убийства. Он направлен на экспертизу. 

Подросток задержан. Ему будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Киевлянину грозит пожизненное. 

Что известно о подозреваемом Максиме Сумине

Источник страны в МВД сообщил детали убийства и также рассказал о подозреваемом подростке.

Его зовут Максим Александрович Сумин. Родился 11 октября 2004 года (осенью ему исполнится 17 лет). Информации в соцсетях о нем обнаружить не удалось. 

Он - гражданин Украины и уроженец Киева. Вместе с семьей жил на улице Ревуцкого, дом 44, который находится у метро Харьковская.

Сумин - студент первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности "автослесарь". Учебное заведение находится на улице Маричанской, между метро Голосеевская и Васильковская. 

По данным нашего источника, Максим Сумин полностью сознался в совершении тройного убийства. Свои действия он объяснил плохими отношениями в семьи, которые сформировались "из-за постоянных ссор", и негативного отношения к родителями. 

Сначала он убил мать и отца, потом - брата, который, вероятно, был свидетелем преступления. 

"Работники полиции нашли в кармане Сумина нож в виде "бабочки". Со слов задержанного, ним он и убил родственников", - сообщил источник "Страны в МВД. 

В Украине уголовная ответственность наступает с 16 лет. Таким образом, если вину подростка докажут, смягчающий фактор в виде из-за его возраста применяться не будет. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Киев, убийство, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

В Киеве 16-летний подросток вырезал свою семью и жил пару дней с трупами
В Киеве 16-летний подросток вырезал свою семью и жил пару дней с трупами
Сегодня, 11:55
Во Львове задержали пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке
Во Львове задержали пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке
16-апр-2021, 17:09
Студентку из Днепра, которую искали как пропавшую без вести жестоко убили во Львове
Студентку из Днепра, которую искали как пропавшую без вести жестоко убили во Львове
31-мар-2021, 09:14
Появились первые подробности убийства полицейской в Киеве
Появились первые подробности убийства полицейской в Киеве
7-мар-2021, 22:19
Подозреваемую в убийстве полицейской задержали в Киеве
Подозреваемую в убийстве полицейской задержали в Киеве
7-мар-2021, 22:08

Последние новости

14:01
События
Российского консула в Одессе в ответ на действия России высылает Украина
14:00
События
Ледяные облака могли согревать Марс, создавая парниковый эффект
13:58
Политика
Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что Администрация Путина и Офис президента находятся в контакте для подготовки встречи Зеленского и Путина
13:55
События
Что известно о 16-летнем Максиме Сумине, который зарезал всю свою семью
13:53
События
Вооруженный конфликт на Донбассе провоцируют США и НАТО - Шойгу
13:48
События
"Слуга народа" Безуглая опубликовала проект по переаттестации в СБУ
12:01
Политика
Кто пойдет на довыборы по округам в Раду
11:55
События
В Киеве 16-летний подросток вырезал свою семью и жил пару дней с трупами
11:53
События
За 10 лет население США увеличилось почти на 23 миллиона человек
11:41
События
В 2021 в Украине резко возросло число детских самоубийств
11:40
События
О создании двух вакцин в Украине рассказал Степанов
10:29
События
От поставок российского "Спутника V" отказалась Бразилия
10:25
События
Что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
10:19
События
Сегодня Великий вторник. В чем главный смысл этого дня и всей Страстной недели, что можно и нельзя делать
10:17
События
Новые правила НБУ для банков вступили в силу
08:18
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 апреля 2021
Вчера, 2021-04-26
20:55
События
Что сказал о Путине и Украине глава Ми-6 Ричард Мур
20:47
События
Ликвидатор рассказал, как устранял последствия Чернобыльской аварии
20:43
События
"Зачистить" монастыри УПЦ призывает советник мэра Ивано-Франковска
20:40
Политика
Добиваться снижения напряженности с Украиной Макрон призвал Путина

Новости ТОП-7

Что означает для Украины и Турции признание Байденом геноцида армян11218
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 апреля 20216088
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 апреля 20213761
Почему YouTube начал блокировать украинские телеканалы412
В Беларуси показали "участников покушения" на Лукашенко340
Уголовную ответственность за убийство волков вводят в Словакии301
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 апреля 2021282

Досуг

Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты
Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты
Трубопроводная магистраль – сложная система, конструкция которой включает как центральную трассу, так и боковые ответвления, переходы труб с одного диаметра на другой, завороты, изменения угла наклона.
Вчера, 20:26131
Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно
Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно
При поломке автомобиля его владелец часто сталкивается с проблемой дорогостоящего ремонта. Запчасти на транспортное средство марки Renault стоят недешево. Подобрать детали по доступной цене поможет разборка Рено в Киеве.
25-апр-2021, 18:59214
Все события Фридом Холла в одном месте
Все события Фридом Холла в одном месте
В Киеве есть определенные, особые места, которые люди очень любят. Это не обязательно должен быть памятник, обзорная площадка или какой-то парк – многим по душе раз за разом ходить на различные мероприятия в Freedom Hall.
23-апр-2021, 19:41255
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг – это важные стадии создания музыкальных треков. Они позволяют превратить разные аудиозаписи в целостную и гармоничную дорожку.
23-апр-2021, 18:04298
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Если вы хотите приобрести криптовалюту, то первым делом нужно выбрать правильную онлайн-биржу для торговли. Но будьте осторожны, не все биржи одинаковы! Вам поможет рейтинг бирж криптовалют, который можно найти в Интернете
23-апр-2021, 15:19254
Какой автодержатель выбрать?
Какой автодержатель выбрать?
Смартфон в салоне авто можно использовать в качестве навигационного, музыкального оборудования или в стандартном режиме - для осуществления звонков.
23-апр-2021, 15:16285

События

Российского консула в Одессе в ответ на действия России высылает Украина
Российского консула в Одессе в ответ на действия России высылает Украина
Консул должен покинуть Украину до 30 апреля.
Сегодня, 14:0170
Ледяные облака могли согревать Марс, создавая парниковый эффект
Ледяные облака могли согревать Марс, создавая парниковый эффект
Исследования доказывают, что на Марсе были ледяные облака, поддерживающие тепло на планете.
Сегодня, 14:0071
Что известно о 16-летнем Максиме Сумине, который зарезал всю свою семью
Что известно о 16-летнем Максиме Сумине, который зарезал всю свою семью
Сегодня общественность узнала о тройном убийстве, которое было совершено в Киеве на минувшей неделе.
Сегодня, 13:5583
Вооруженный конфликт на Донбассе провоцируют США и НАТО - Шойгу
Вооруженный конфликт на Донбассе провоцируют США и НАТО - Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и НАТО провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.
Сегодня, 13:53100
"Слуга народа" Безуглая опубликовала проект по переаттестации в СБУ
"Слуга народа" Безуглая опубликовала проект по переаттестации в СБУ
Минимальная заработная плата для оперативников СБУ составит 40 000 грн, а средняя - 70 000 грн, также к сотрудникам спецслужбы применят повышающий коэффициент 1,2.
Сегодня, 13:4878
В Киеве 16-летний подросток вырезал свою семью и жил пару дней с трупами
В Киеве 16-летний подросток вырезал свою семью и жил пару дней с трупами
В Киеве правоохранители задержали 16-летнего парня по подозрению в совершении убийства родителей и восьмилетнего брата.
Сегодня, 11:5590
7 Днів