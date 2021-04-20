Российского консула в Одессе в ответ на действия России высылает Украина

МИД Украины объявило персоной нон грата консула генерального консульства России в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба украинского дипведомства.

Консул должен покинуть страну до 30 апреля.

В дипведомстве говорят, что решение МИД России нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и постоянную дипломатическую практику.

"Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины", — заявили в МИД Украины, добавив, что оставляют за собой право на дальнейшие действия в ответ.