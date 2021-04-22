В реанимации Запорожья спасают мальчика, выпавшего из окна второго этажа детсада

В Запорожье четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа детского сада "Эврика".

ЧП произошло в понедельник, 26 апреля, около 18:00 на улице Дудыкина в Днепровском районе. В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Об этом сообщает ТСН.

"Предварительной проверкой установлено, что 26 апреля 2021 около 18:00 мальчик, находясь в своей группе один, открыл окно и перегнувшись на подоконник, козырек входной двери, а затем на землю", - сообщила пресс-секретарь облполиции Елена Лебединская.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

По данным местных СМИ, травмированный мальчик в очень тяжелом состоянии находится в реанимации.