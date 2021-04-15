Запретить рекламу электронных сигарет могут в Украине

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе", который предлагает запретить рекламировать электронные сигареты, жидкости для них и табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

"За" соответствующий документ проголосовало 284 народных депутата в ходе пленарного заседания парламента во вторник, 27 апреля.

В документе рекламу электронных сигарет, ТИЭН и жидкостей для курения предлагается запретить и заменить социальной антирекламой. В то числе, рекламодатели алкогольных напитков и табачных изделий, е-сигарет, жидкостей, используемых в них, , должны направлять минимум 5% средств, потраченных на рекламу своей продукции на социальную рекламу о вреде табакокурения, алкоголя и е-сигарет.