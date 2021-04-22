 

Зачем в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина"

События Сегодня, 19:2990
Зачем в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина"

Завтра в Киеве ожидается своего рода прецедент - в городе пройдет марш в честь 77-летия львовской дивизии "Галичина".

Это соединение, входившее в годы войны в нацисткую организацию "СС", которую возглавлял рейхфюрер Генрих Гиммлер. 

Ранее празднования по поводу "Галичины" не выходили за пределы региона, где она была создана. И завтра это, судя по всему, случится и в Киеве. 

Пока непонятно, насколько массовым будет это мероприятие. Крупные националистические организации еще не заявили официально о его поддержке. 

Но сам факт подобного мероприятия в городе-герое Киеве, где нацисты устраивали террор против местного населения - весьма показателен. "Страна" разбиралась, как пройдет этот марш. 

Что известно о марше?

Анонс мероприятия разместила Facebook-страница сообщества "Голосіївська криївка".

Это известная в Киеве организация, которую возглавляет функционер ВО "Свобода" Руслан Андрейко - бывший помощник депутата Андрея Ильенко.

"Криївка" занимается организацией фестивалей национал-патриотической музыки в Голосеевском парке. В том числе - при финансовой поддержке киевской мэрии.

Выступала там и скандальная группа "Сокира Перуна", которая восхваляет нацистов. И на чей концерт как-то явился премьер-министр Алексей Гончарук.

Зачем в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина"

Но завтра националисты обещают другую музыку: марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина".

Впрочем, упоминание об СС в промо-ролике акции опускается. "Не забудет стрелка Украина с золотым львенком на рукаве!", - звучит закадровый голос. 

"Надевайте свою самую красивую вышиванку и приходите чтобы встретиться с родными, вместе пройтись торжественным шествием по центру Киева и вспомнить Первую Добровольческую Украинскую дивизию!", - пишут организаторы. 

На видео есть отрывки черно-белой хроники с людьми, одетыми в украинские национальные костюмы. Но без свастик и эсэсовских "молний". 

Акция назначена у метро "Арсенальная" в 18:00. Как раз в тот момент, когда те, у кого есть пропуска, пойдут в метро, чтобы уехать домой. 

Для столицы это, кстати, прецедент: ранее эпицентром восхвалений украинской дивизии СС был город Львов. Теперь же традицию перемещают в Киев. 

Органы власти пока не комментировали этого мероприятия. Но, учитывая давнюю дружбу "Голосеевской крыивки" и КГГА, проблем возникнуть не должно. 

Среди организаций, которые завтра примкнут к шествию, уже обозначилась С14 (которая, к слову, происходит из свободовского "Сокола"). Ее лидер Евгений Карась публикует у себя в телеграм-канале фото расклейки листовок с призывом прийти на марш. "Готовимся к среде!" - пишет он. 

Зачем в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина"

Кстати, подписчики Карася радостно отреагировали на эту новость стикерами с Гитлером и видео с символикой СС, которая сопровождала создание "Галичины". 

О поддержке марша заявили и в "Правом секторе". Там рассказали, что марш пойдет от "Арсенальной" до Майдана. То есть пройдут мимо Рады и Кабмина по самом центру столицы. 

В самой "Свободе", "Нацкорпусе" и "Рухе опору капитуляции" пока никак не комментировали свое участие в марше.  

"Оживили скелеты Рейха". Реакция на завтрашний марш

В соцсетях уже активно обсуждают эту тему. 

"Создавалась дивизия, как следует из названия, на Западной Украине. В это время Киев находился под оккупацией. Нацисты и их местные пособники продолжали расстрелы мирного населения.

И вот теперь пройдёт марш в честь нацисткой дивизии. Пройдёт марш в городе, где был Бабий Яр.

Местная и центральная власть, конечно же, вряд ли будет препятствовать. Даже на явное нарушение режима локдауна наверняка не обратит внимание", - пишет телеграм-канал "Политика Страны", который опубликовал более полное видео момента создания этой дивизии - с нацистской символикой.

"Как говорится, где вы тут видите нацистов?", - комментирует этот ролик журналист Юрий Ткачев. 

Нардеп Макс Бужанский напомнил, что в дни создания дивизии предки большинства украинцев погибали на Курской дуге. 

"Насчёт завтрашнего шествия фанатов эсэсовской дивизии Галичина.

Было ж уже такое праздничное мероприятие, как раз 28 апреля 1943 года.

Ну, вы должны помнить, ваши то предки как раз готовились умирать на Курской Дуге, ни шагу назад, кто ж из них знал, что часть потомков, ничтожно малая на сорока миллионную страну, вдруг влюбится в эсэсовцев.

Так вот, больше с тех пор эта шваль парадами не ходила, если что, поздравляю, оживили скелеты Рейха, молодцы", - пишет Бужанский.

Зачем в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина"

Украина и "Галичина"

Дивизия была создана в 1943 году как часть СС - признанной во всем мире преступной организации германского нацизма и запрещенной в том числе по украинским законам.

Цитированное выше видео с "презентацией" Галичины во Львове в этом смысле говорит само за себя.

На церемонии присутствуют высшие офицеры СС, все пестрит символикой Третьего рейха, которую несут в том числе "добровольцы" дивизии. 

Зачем в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина"

Да и на плакатах, где упоминается ее название, пишется, что данное воинское соединение входит в СС. 

Зачем в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина"

Понятно, что "Галичину" уже по этим параметрам уверенно можно называть коллаборационистами. И поддерживать их могли только маргиналы, которые разделяют идеи национал-социализма.

Тем не менее со времен Евромайдана в Украине эту дивизию начали возводить в культ. Официальная пропаганда ретушировала проявления нацизма и утверждала, что это "добровольческая украинская дивизия", которая, мол, боролась за независимость (видимо, в рамках Третьего рейха). 

При этом, когда дело доходило до серьезных обсуждений, начинали звучать утверждения, что в "Галичину" украинцев загоняли насильно, поэтому их коллаборационистами считать нельзя. Такие мессиджи продвигал глава Института нацпамяти Владимир Вятрович. 

Правда, тогда непонятно, зачем надо чествовать память дивизии, к чему одновременно призывал сам Вятрович. 

Репутация у "Галичины" оказалась столь неоднозначной, что киевский суд в прошлом году признал ее символику нацистской и запретил Институту нацпамяти рассказывать украинцам о том, какой "хорошей" она была. 

Впрочем, дальше история развивалась предсказуемо для Украины: после прямых угроз националистов судьи отменили запрет в апелляции. 

Во Львовской области культ "Галичины" уже стал официальным. Причем поддержал его губернатор Максим Козицкий, назначенный Владимиром Зеленским. Он записал целое видео, где оспорил, что "галичане" - коллаборанты, и заявил, что это они так боролись с большевизмом. 

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, СС, Дивизия, Галичина, марш, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Степанов заявил что часть южнокорейской AstraZeneca будет использована после укола
Степанов заявил что часть южнокорейской AstraZeneca будет использована после укола "Ковишилда"
22-апр-2021, 14:37
Дерзкие уличные воры грабят прохожих в Киеве грабят прохожих прямо на ходу
Дерзкие уличные воры грабят прохожих в Киеве грабят прохожих прямо на ходу
22-апр-2021, 11:20
Ультраправые в центре Киева испортили мурал Нельсону Манделе и назвали его
Ультраправые в центре Киева испортили мурал Нельсону Манделе и назвали его "расистом"
1-апр-2021, 19:07
Марш женщин завершился в Киеве
Марш женщин завершился в Киеве
8-мар-2021, 18:11
Марш женщин и смена акцентов Института нацпамяти. Как Украина будет отмечать 8 марта
Марш женщин и смена акцентов Института нацпамяти. Как Украина будет отмечать 8 марта
8-мар-2021, 11:52

Последние новости

21:59
События
Переговорщик в ТКГ Гармаш заявил, что "мир любой ценой" на Донбассе - не цель Украины
21:57
События
Снижать официальный возраст молодежи отказалась Верховная Рада
21:45
Политика
Подготовить заседание СНБО по безопасности Зеленский поручил Данилову
19:29
События
Зачем в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина"
19:22
События
Запретить рекламу электронных сигарет могут в Украине
19:18
События
Суд заочно приговорил закарпатского сепаратиста, скрывающегося в России, к 12 годам тюрьмы
17:01
Политика
Ко Дню Победы депутаты Ужгородского горсовета от ОПЗЖ привели в порядок памятники и братские могилы, отдав дань уважения погибшим воинам
16:38
События
В реанимации Запорожья спасают мальчика, выпавшего из окна второго этажа детсада
16:36
События
В этом году в мае, по прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха будет выше чем в прошлом году
16:35
События
Расстроенный плачем своей дочери в стоматологии одессит приставил пистолет к голове медика
16:33
Политика
О готовности ОПЗЖ вести переговоры с "ЛДНР" заявил Юрий Бойко
14:01
События
Российского консула в Одессе в ответ на действия России высылает Украина
14:00
События
Ледяные облака могли согревать Марс, создавая парниковый эффект
13:58
Политика
Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что Администрация Путина и Офис президента находятся в контакте для подготовки встречи Зеленского и Путина
13:55
События
Что известно о 16-летнем Максиме Сумине, который зарезал всю свою семью
13:53
События
Вооруженный конфликт на Донбассе провоцируют США и НАТО - Шойгу
13:48
События
"Слуга народа" Безуглая опубликовала проект по переаттестации в СБУ
12:01
Политика
Кто пойдет на довыборы по округам в Раду
11:55
События
В Киеве 16-летний подросток вырезал свою семью и жил пару дней с трупами
11:53
События
За 10 лет население США увеличилось почти на 23 миллиона человек

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 апреля 20216145
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 апреля 20213784
Почему YouTube начал блокировать украинские телеканалы477
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 апреля 2021380
В Беларуси показали "участников покушения" на Лукашенко364
Уголовную ответственность за убийство волков вводят в Словакии329
В Киеве прихожане не соблюдают масочный режим в храмах и соцдистанцию290

Досуг

Чем мебельный кожзам лучше натурального?
Чем мебельный кожзам лучше натурального?
Натуральная кожа является эталоном мебели премиум класса. Обивка из такого покрытия имеет превосходный эстетический вид, долговечная в эксплуатации, но требовательна к уходу.
Сегодня, 22:2730
Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты
Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты
Трубопроводная магистраль – сложная система, конструкция которой включает как центральную трассу, так и боковые ответвления, переходы труб с одного диаметра на другой, завороты, изменения угла наклона.
Вчера, 20:26154
Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно
Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно
При поломке автомобиля его владелец часто сталкивается с проблемой дорогостоящего ремонта. Запчасти на транспортное средство марки Renault стоят недешево. Подобрать детали по доступной цене поможет разборка Рено в Киеве.
25-апр-2021, 18:59240
Все события Фридом Холла в одном месте
Все события Фридом Холла в одном месте
В Киеве есть определенные, особые места, которые люди очень любят. Это не обязательно должен быть памятник, обзорная площадка или какой-то парк – многим по душе раз за разом ходить на различные мероприятия в Freedom Hall.
23-апр-2021, 19:41274
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг – это важные стадии создания музыкальных треков. Они позволяют превратить разные аудиозаписи в целостную и гармоничную дорожку.
23-апр-2021, 18:04313
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Если вы хотите приобрести криптовалюту, то первым делом нужно выбрать правильную онлайн-биржу для торговли. Но будьте осторожны, не все биржи одинаковы! Вам поможет рейтинг бирж криптовалют, который можно найти в Интернете
23-апр-2021, 15:19270

События

Переговорщик в ТКГ Гармаш заявил, что "мир любой ценой" на Донбассе - не цель Украины
Переговорщик в ТКГ Гармаш заявил, что "мир любой ценой" на Донбассе - не цель Украины
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что признание представителей "ДНР" и "ЛНР" полноправными сторонами переговоров ведет к "реализации цели Москвы".
Сегодня, 21:5935
Снижать официальный возраст молодежи отказалась Верховная Рада
Снижать официальный возраст молодежи отказалась Верховная Рада
Во вторник, 27 апреля, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об основах молодежной политики.
Сегодня, 21:5736
Зачем в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина"
Зачем в Киеве хотят провести марш в честь дивизии СС "Галичина"
Завтра в Киеве ожидается своего рода прецедент - в городе пройдет марш в честь 77-летия львовской дивизии "Галичина".
Сегодня, 19:2991
Запретить рекламу электронных сигарет могут в Украине
Запретить рекламу электронных сигарет могут в Украине
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе".
Сегодня, 19:2266
Суд заочно приговорил закарпатского сепаратиста, скрывающегося в России, к 12 годам тюрьмы
Суд заочно приговорил закарпатского сепаратиста, скрывающегося в России, к 12 годам тюрьмы
Суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Закарпатья, который агитировал за восстановление "Республики Подкарпатская Русь" на территории региона.
Сегодня, 19:1869
В реанимации Запорожья спасают мальчика, выпавшего из окна второго этажа детсада
В реанимации Запорожья спасают мальчика, выпавшего из окна второго этажа детсада
В Запорожье четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа детского сада "Эврика".
Сегодня, 16:3879
7 Днів