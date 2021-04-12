В Киеве 30 апреля завершится Локдаун

Локдаун в Киеве, который действует до 30 апреля, продлевать не будут. Транспорт, торговля и общепит возобновят работу с 1 мая.
А уже с 5 мая заработают учебные заведения.
Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По данным Кличко, с 1 мая в столице возобновят работу:
- весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм),
- заведения торговли,
- торгово-развлекательные центры,
- рынки и ярмарки,
- заведения общественного питания,
- спортзалы и фитнес-центры,
- Центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).
С 5 мая возобновится учебный процесс в столичных вузах, школах и детсадах. Также в Киеве возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
Контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города, по словам Кличко, будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.
Отметим, что на сегодня Киев по-прежнему находится в "красной" зоне карантина. Также в столице действуют дополнительные ограничения, введенные местной властью, к которым относится запрет на использование общественного транспорта для всех, кроме обладателей спецпропусков.