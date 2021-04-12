В Киеве 30 апреля завершится Локдаун

Локдаун в Киеве, который действует до 30 апреля, продлевать не будут. Транспорт, торговля и общепит возобновят работу с 1 мая.

А уже с 5 мая заработают учебные заведения.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным Кличко, с 1 мая в столице возобновят работу:

весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм),

заведения торговли,

торгово-развлекательные центры,

рынки и ярмарки,

заведения общественного питания,

спортзалы и фитнес-центры,

Центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

С 5 мая возобновится учебный процесс в столичных вузах, школах и детсадах. Также в Киеве возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города, по словам Кличко, будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.

Отметим, что на сегодня Киев по-прежнему находится в "красной" зоне карантина. Также в столице действуют дополнительные ограничения, введенные местной властью, к которым относится запрет на использование общественного транспорта для всех, кроме обладателей спецпропусков.