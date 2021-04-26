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События Сегодня, 13:2145
На Московском кинофесте покажут фильм о геях в советской армии с украинцем в главной роли

В программу Московского международного кинофестиваля, который 22 апреля начался в российской столице, попал фильм эстонского режиссера Петера Ребане "Жар-птица", который рассказывает историю любви двух мужчин - военнослужащих советской армии.

Жанр картины определяют как военная гей-мелодрама, а одну из главных ролей в ней сыграл украинец Олег Загородний. Авторы утверждают, что фильм снят на основе реальных событий.

Действие фильма происходит на слветской авиабазе в Эстонской ССР в 70-е годы прошлого века. Рядовой Сергей (Том Прайор) влюбляется в лейтенанта Романа (Олег Загородний). Формально в их отношениях поначалу присутствует и третий лишний - красавица Луиза (Диана Пожарская), но вскоре она перестает мешать роману двоих мужчин, чего не скажешь об особистах КГБ. 

Любопытно, что этот фильм еще до показа на кинофестивале вызвал скандал. Как выяснилось, о наличии в программе такой картины ничего не знал президент Московского международного кинофеста Никита Михалков, пишет "КП". По данным издания, "Жар-птицу" уже утвердили для показа на лондонском ЛГБТ-кинофестивале BFI Flare.

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