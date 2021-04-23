Рада в четверг проведет два внеочередных заседания

Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжения о проведении в четверг, 29 апреля, двух внеочередных заседаний Верховной Рады.

На них нардепы рассмотрят вопрос о назначении нового министра энергетики, а также 19 законопроектов - о тарифах на электроэнергию, туризме, пенсии и противодействии коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

На первом внеочередном заседании Рады 29 апреля, которое начнется в 16:00, народные депутаты рассмотрят проект постановления №5382 о снижении цены на электроэнергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

На втором завтрашнем внеочередном заседании, которое начнется в 16:15, Рада проголосует за назначение Германа Галущенко министром энергетики, а также обсудит еще 18 вопросов.

В повестке дня - такие законопроекты:

№5308 - о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем,

№4382 - об обеспечении права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин,

№5426 - об изменении календарного плана проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва,

№5377 - о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "об избрании председателей, первых заместителей , заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва",

№5157 - о внесении изменений в закон о реформе органов прокуратуры,

№5158 - об усовершенствовании отбора и подготовки прокуроров,

№5058 - об изменениях Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений,

№4555 - о повышении пенсии для некоторых категорий граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы,

№2683 - об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении,

№4265 - о государственной регистрации геномной информации человека,

№4375 - о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "о Национальной полиции",

№5309 - о совершенствовании системы обжалования публичных закупок,

№4318 - о внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг,

№4162 - об изменении основных принципов развития туризма,

№3715 - об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок,

№2673 - о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг,

№5301 - о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства,

№5173 - об усовершенствовании отдельных аспектов декларирования.

Нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил в Telegram-канале, что депутаты готовятся также к третьему внеочередному заседанию в четверг, которое будет посвящено кадровым вопросам.