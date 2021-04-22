В Киеве женщину парализовало после прививки CoviShield. Почти месяц она прикована к кровати

В Киеве после прививки от коронавируса индийским препаратом CoviShield парализовало 53-летнюю женщину, почти месяц она прикована к постели.

Специальная комиссия выясняет, связан ли паралич с вакцинацией.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

На второй день после вакцинации препаратом CoviShield у 53-летней Ольги поднялась температура, а на третий ее парализовало. Она не чувствует все, что находится ниже рук.

Медики диагностировали у нее миелит, то есть воспаление спинного мозга. Но такое заболевание провоцирует инфекция, а ее не нашли ни в крови, ни в лимфе пациентки.

Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павла Дьяченко допускает связь с вакцинацией, при условии, что были исключены другие инфекционные агенты.

"Еще в октябре-ноябре были сообщения, что эта вакцина может вызывать поперечный миелит. Их очень мало, от десятков, максимум сотней случаев", - рассказал Дьяченко.

Специальная комиссия выясняет, есть ли связь между заболеванием Ольги и вакцинацией. Тем временем ей требуется дорогостоящее лечение - минимум 170 тысяч гривен. Получит ли она компенсацию, и если да, то когда это произойдет, на данный момент неизвестно.

"Я - социальный работник, у меня таких денег нет, я не могу себе этого позволить. Я хочу гулять с внучкой, с собакой, я хочу на работу!", - говорит Ольга.