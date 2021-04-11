Главу "Нафтогаза" Коболева уволил Кабмин

Кабмин на заседании в среду, 28 апреля, уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

"Назначат Витренко или какого-то ручного и полностью подконтрольного человека?" - отреагировал на увольнение телеграм-канал "Политика страны".

Отметим, что Андрей Коболев был назначен председателем правления "Нафтогаза" в 2014 году. В феврале 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил премьеру Шмыгалю сменить руководство НАК "Нафтогаз".

Свое обращение к Кабмину Витренко назвал ответом на поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи. По словам и.о. министра энергетики, Госаудитслужба провела проверку "Нафтогаза" и выявила нарушения, а внутренняя добыча газа не увеличивается, а падает.

Юрий Витренко в прошлом был соратником Коболева и его подчиненным. Однако в 2020 году они сильно поругались и Витренко ушел из компании, назвав Коболева голым королем.