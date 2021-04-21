Массовый пересмотр субсидий, тариф на электроэнергию с мая, регистрация ФОПов. Что принял Кабмин 28 апреля

На Кабмине 28 апреля было анонсировано несколько важных решений по коммуналке.

Во-первых, по субсидиям. С мая всем украинцам придется по-новому подавать заявки. Мы уже писали, что против этой инициативы выступала Ассоциации городов Украины, но, как видно, ее пожелания не учли. Правда, на переоформленное субсидий дадут не два месяца, как собирались, а пять.

Переоформление субсидий начинают не просто так. Претендентов на компенсации по коммуналке заметно "проредят". Так, граждане, которые имеют банковские депозиты более чем на 100 тысяч гривен, покупали новое авто или валюту (разово - более чем на 50 тысяч гривен), дене не получат. "Это - о справедливости", - прокомментировал новые требования премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во-вторых, все субсидии уже с мая будут исключительно живыми деньгами, то есть, их окончательно монетизируют.

Еще одна важная новость - Кабмин продлил ПСО на рынке электроэнергии, правда, непонятно, насколько. Ценник на электричество для населения остается на нынешнем уровне - 1,68 гривен за киловатт. Как говорят наши источники на энергорынке, этот тариф, скорее всего, будет действовать еще два месяца. Но уже сейчас в НКРЭ нарабатываются варианты дальнейшего повышения тарифа, на первом этапе - до 2,2-2,5 гривен, а там и больше.

Денис Шмыгаль упомянул и о рынке газа, который Кабмин уже "отрегулировал". Как уже писала "Страна", какие годовые тарифы выставили на днях поставщики - от 7,88 гривен до 13,5 гривен за куб. Шмыгаль отметил - надеется, что цены все же будут ниже, ведь годовой тариф предусматривает, что цену нельза повышать, а вот снижать - сколько угодно. Но пойдут ли на такое снижение газовщики - пока неясно. «Нафтогаз» уже предложил 30 газораспределительным компаниям продавать более дешевый газ, чем они закупают на бирже. То есть, НАК снова становится монопольным поставщиком газа, который распределительные компани будут продавать со своей маржей. Но непонятно - в чем же тогда рынок.

"Страна" разбиралась за что еще проголосовал Кабмин 28 апреля

Предупреждение для курильщиков

Украинцев будут отучать от курения. Кабмин утвердил законопроект, согласно которому заметно ужесточаются нормы регулирования табачного рынка. Документ одобрен в рамках адаптации украинскогозаконодательства к европейским директивам в рамках взятых обязательств нашей страной — сократить распространение курения на 25%к к 2025 году.

Нововведения следующие:

запрет ароматизированных сигарет

запрет изображения на пачках текстов, символов, торговых марок и пр.

запрет на жевательный табак

Внедряются нормы по максимальному содержанию в сигаретах смол, никотина и монооксида углерода

Медицинские предупреждения о вреде курения будут на травяных смесях, электронных сигаретах и пр

Также все нормы действующего украинского законодательства приводятся в соответствие с с директивами ЕС

Понятно, что на первом этапе внедрение этих норм вряд ли остановит курильщиков, но потребует дополнительных затрат от производителей, а это значит, что табачные изделия могут подорожать.

Новая премия для музыкантов

Правительство одобрило законопроект об утверждении в Украине новой премии имени Мирослава Скорика, известного отечественного композитора, автора музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси—лебеди летят", "Высокий перевал" и др. Премия будет присуждаться указом президента за выдающиеся достижения в композиторской, музыкальной, исполнительской деятельности. Всего будет пять номинаций в сфере академической, фольклорной и популярной музыки. Размер премии не указан, но отмечается, что он будет рассчитываться по аналогии с другими премиями, такими как Национальные премии Шевченко и Довженко, а их размер 200 тысяч гривен.

Стипендии и премии от Зеленского

Из президентского фонда поддержки науки, образования и спорта профинансируют проекты по инновационным технологиям, а также премии для участников ВНО, набравших самые высокие баллы, и победителей всеукраинских и международных школьных олимпиад. Соотвествующие изменения в указ президента согласовал Кабмин. Также из фонда обещают выделять гранты на обучение украинских студентов за границей.

Также Кабмин одобрил другие проекты президентских указов по премиям и стипендиям. Премии в этом году выделят ученым, а стипендии продлят детям погибших журналистов (Вячеслава Веремия и Дмитрия Лабуткина).

Охранников лицензируют по-новому

Кабмин внес изменения в лицензионные условия на охранную деятельность.

В частности, появилось новое требование к лицензиатам — доступность офиса для маломобильных групп населения, новые формы отчетности по персоналу и спецсредствам. Сами спецсредства разрешены к использованию исключительно по списку, одобренному в лицензии. При этом, что интересно, из действующих лицензионных условий убрали ряд требований по персоналу.

Так, уже не нужно будет отчитываться о соотвествии охранников квалификационным условиям, прохождение ими наркологического и психиатрического освидетельствования, отменили также справку о наличии медицинских противопоказаний для работы.

Ингулецкий канал и космос

Правительство внесло очередные правки в список гособъектов, не подлежащих приватизации. Из него исключили управление канала Днепр-Ингулец и управление каналов Ингулецкой оросительной системы. Но добавили эти же объекты в список не подлежащих приватизации уже в составе Государственного водного агентства. фактически это означает передачу Ингулецкого канала и оросительной системы в управлений Госводагентства.

Канал Днепр-Ингулец нахофдится на территориях Кировоградской и Днепропетровской областей и обеспечивает водой сельхозугодья этих областей и Криворожской горно-рудный промышленный комплекс. Ингулецкая оросительная система орошает порядка 60 тысяч гектаров угодий в Николаевской и Херсонской областях.

В список объектов, не подлежащих приватизации, внесли также Национальный центр управления и испытаний космических средств, Государственный НИИ информатизации и моделирования экономики, а также привели в соответствие с данными госреестра названия не подлежащих приватизации Ивано-Франковского локомотиворемонтного завода, Киевского завода "Радар", Одесского припортового завода, порта "Октябрьск", Иличевского морского торгового порта.

С преступными доходами будут бороться без общественности

Из Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации полученных преступных путем доходов, финансирования терроризма и оружия массового поражения уберут представителей общественности.

Такой пункт содержится в новом постановлении Кабмина касательно работы Совета. В пояснительной записке указано, что задание Совета — координировать действия исполнительной власти, а проблемные вопросы субъектов первичного финмониторинга рассматриваются на рабочих группах.

То есть, общественности в Совете делать нечего. В Совет войдут представители наблюдательных, правоохранительных, судебных, государственных органов. Задачи Совета дополнили — теперь он будет собирать, обрабатывать, анализировать информацию по работе субъектов финмониторинга, которые участвуют в системе противодействия легализации преступных доходов (банков и небанковских учреждений).

Самая короткая дорога с запада на восток

В Украине построят новые дороги, их перечень утвердил Кабмин. В списке — трасса Стрий-Умань- Днепр- Изварине с подъездами к Виннице, Хмельницкому, Луганску, аэропорту "Хмельницкий". Как указано в пояснительной записке, это будет самый короткий путь с запада на восток — длинна трассы 1446,6 километром. Ее построят, объединив существующие дороги М-12 и М-04.

Также планируется передача части объектов Укравтодору. Речь идет КПП "Дитятки", "Припять", "Чернобыль", "Овруч" с подъездами к ним, части дорог в Калуше и Лисичанске (отрезки, по которым идет транзитный транспорт).

Некоторые дороги, наоборот, утратили статус государственных, их передадут на баланс местных властей. Это дороги Днепр- Магдалиновка- Котовка, Пятихатки- Апостолове- Зеленодольск.

Краска без свинца

Кабмин утвердил новые требования к лако- красочной продукции. В частности, ввели ограничение по содержанию в краске свинца — не больше 90 миллиграмм на килограмм в сухой пленке покрытия. В пояснительной записке указано, что токсическая доза для человека - 1-3 грамма, а смертельная - 8-10 грамм свинца. Но даже в низких дозах свинец может нанести существенный вред здоровью.

Отмечается, что цель новых требований — постепенное прекращение производства и импорта «вредной краски» и сырья для нее. Стоит отметить. Что в Европе краска со свинцом давно не производится, речь идет в первую очередь о китайской продукции. Это значит, что из ассортимента красок в Украине исчезнут самые дешевые товары.

Дивиденды с госкомпаний

Кабмин со второй попытки принял постановление о дивидендах госкомпаний. Документ выносился на прошлое заседание правительства, но его сняли, так как у Минфина возникли замечания. Напомним: в проекте была прописана норма отчислений дивидендов на уровне 50%, но с исключениями: для Ощадбанка и Укргидроэнерго - 30%, для Приватбанка - 80%, для Нафтогаза -95%. Но из-за громадных убытков НАКа (19 млрд за прошлый год), общий минус по поступлениям от дивидендов составит более 2 млрд. Поэтому Минфин предложил увеличить долю отчисления дивидендов для всех госкомпаний до 80%.

В итоговой версии все же оставили 50% для всех. Но из списка претендентов на сниженную ставку в 30% убрали Укргидроэнерго (компания будет платить 50%). Все остальные пункты оставили без изменений. Таким образом дыру в поступлениях от дивидендов рассчитывают сократить с более чем 2 млрд до 1,2 млрд ( всего в бюджет соберут 23,2 млрд вместо 24,4 млрд).

ФОПы в "Дії"

Кабмин принял постановление об упрощении регистрации частных лиц- предпринимателей.

В рамках эксперимента зарегистрировать ФОП можно будет через портал "Дія", без участия госрегистратора. Чтобы пройти регистрацию, нужно будет подать заявку и пройти авто идентификацию. За счет этого рассчитывают снизить административную нагрузку на предпринимателей, что поможет сократить время регистрации, убрать субъективный фактор и коррупционные составляющие, а также уменьшить очереди, - отмечается в пояснительной записке.

Строительный пакет

Кабмин принял пакет документов по регулированию строительного рынка. В частности, прописали перечень ведомств, которые будут прописывать требования к строительным объектам — Минрегион, МВД, Минэкономики, Минагрополитики, Минэнерго, Мининфраструктуры, Минцифры, Минюст и др.

Также изменили порядок обследования принятых в эксплуатацию объектов. По большей части речь идет об ужесточении норм. Так, на объекты должны выезжать компании, которые прошли профессиональную аттестацию, а их специалисты получили сертификаты и имеют право обследовать здания (понятно, что их услуги будут стоить дороже). Исполнителей можно будет выбирать исключительно из специального реестра - Реестра строительной деятельности.

Обязательно придется заказывать услуги по обследованию помещений для садиков и школ, объектов транспортной инфраструктуры м энергетических объектов, больниц, спортивных сооружений, админзданий и др.

Обследования зданий нужно будет проводить не реже одного раза в 10 лет (сейчас такой нормы нет).

Если здания будут признанными таковыми, что могут нести угрозу здоровью или жизни людей, их эксплуатацию запретят (этой нормы в действующем порядке тоже не было).

С одной стороны, контроль за состоянием помещений однозначно нужен. С другой, непонятно, как будут решать вопрос с тысячами ветхих и аварийных зданий, который есть в Украине. В теории балансодержатели, чтобы получить разрешение на эксплуатацию, могут исправить выявленные нарушения. Но не факт, что на это будут деньги. К примеру, во многих городах и селах местные власти не могут найти средств на поточный ремонт школ и детсадов, не говоря уже о капитальных вложениях.

Интернет в села

Кабмин утвердил порядок финансирования местных бюджетов на оптово-волоконные сети, что должно улучить покрытие регионов интернет-сетью.

В частности, будут финансироваться работы по подключению к интернету школ, объектов социальной инфраструктуры, ПТУ, больниц, музеев, библиотек, пожарных частей и др.

Прописаны требования к доступу к интернету - в первые 30 дней он предоставляется со скоростью 500 Мбит/с, в дальнейшем - 1000 Мбит. До конца 2022 года услуга предоставляется без удержания провайдером абонплаты, а сам интернет должен быть безлимитным.

Также должен быть вайфай.

Финансирование конкретных проектов будет зависеть от количества населения, а также число объектов, которые планируется подключить к сети.

Энергетические суды против Украины

Минюсту дали добро на привлечения юристов для участия в международных судебных процессах. Но интересен не столько сам этот факт, сколько суды, в которых увязло ведомство Дениса Малюськи.

На сегодняшний день их два, и оба - по энергетике.

Первый иск подала против государства Украина компания Modus Energy International B.V. Иск подан совсем недавно - в марте этого года. В нем говорится, что Украина нарушила свои обязательства перед компанией. Последняя владеет в Украине сетью солнечных электростанций (ООО Солар Залуква. Болоховский Солар Парк 1 и 2).

Компания Modus Energy International B.V. - с литовскими корнями. Ее бенефициаром является Кестусис Мартинкенас. Он также числиться совладельцем ООО "Солар Залуква", и ряд других энергокомпаний - "Акстон Энергия", "Грин Джиниус Юкрейн".

В иске отмечается, что инвестору был обещан тариф 0,1502 евро за киловатт час и он должен был оставаться неизменным до 2030 года.

Но, как известно, в прошлом году был подписан Меморандум, который предусматривает снижение солнечного тарифа, в обмен государство обещало вернуть прошлые долги по зеленой энергетике.

Но Modus Energy International B.V. На такие условия не согласилась, хотя в итоге тариф все равно снизили на 15%. Теперь компания просит международный арбитражный трибунал признать Украину нарушителем договоренностей и взыскать с государства компенсацию по тарифу плюс уплатить все судебных издержки. Сумма иска - 11,5 млн евро.

Второй иск подали компании Misen Energy AB и Misen Enterprises AВ. Он также датирован мартом этого года.

Истцы ссылаются на нарушения их прав как инвесторов, которые закреплены в соглашении между правительствами Украины и Швеции. Нарушения состоят в том, что Украина закрепила на законодательном уровне ставку рентной платы за недропользование по добыче газа на уровне 70%, чем нарушила ранее взятые на себя обязательства. Это, по мнению истцов, является «непрямой экспроприацией, не предусматривающей компенсации».

Сумма компенсаций, которые шведские компании намерены выбить из Украины пока не озвучена.

28 миллиардов на воду

Кабмин утвердил программу "Питьевая вода" на 2022-2026 годы.

В нем отмечается, что во многих городах страны до сих пор нет централизованного водоснабжения - к последним имеет доступ лишь 69% населения, а к системе водоотвода (канализации) и того меньше - порядка 48%.

Подача воды по графику и использование привозной воды - реальность в девяти областях страны. Также идет массовое загрязнение рек и водоемов, с которым очистные сооружения не справляются. А сами сети центрального водоснабжения давно изношены, что в итоге ухудшает качество питьевой воды.

Чтобы решить проблему, нужно серьезное финансирование, и на прошлые программы по питьевой воде в 2011, 2012 и 2018 годах денег не хватило - они были выполнены всего на 13%.

Предлагается два варианта: финансирование новой программы за счет местных бюджетов или общими усилиями - местные плюс государственный бюджет. В программе отмечается, что на местах проекты по воде в одиночку вряд ли потянут. К примеру, только по Донецкой области уже собрали 100 проектов почти на 4,5 млрд. Но решит ли проблему привлечение средств из госбюджета, да и хватит ли в казне денег на воду - вопрос открытый.

Хотя планы у Кабмина амбициозные. До 2026 года планируется реализовать больше 1,7 тысяч проектов, в частности, построить 290 новых водонапорных сооружений, запустить 79 станции очистки воды, проложить и модернизировать больше тысячи водопроводных сетей и пр. По подсчетам Кабмина, на все это понадобится около 28,6 млрд гривен, причем, местным бюджетам предлагают заплатить 11,6 млрд.